FlixBus presenta l’offerta invernale con partenza da Milano, potenziando i collegamenti verso alcune delle mete più rinomate per la stagione invernale sia in Italia che all’estero.

Dal capoluogo lombardo è possibile raggiungere senza cambi oltre 180 destinazioni in 10 paesi europei. Anche questo inverno, la città si conferma così il principale snodo internazionale di FlixBus del nord Italia, una vocazione che si riflette nel lancio, a gennaio, di sei nuove linee verso la Francia.

Per sciare o per tornare a casa: più corse verso la montagna e collegamenti da Milano verso l’Italia

Per gli appassionati della montagna, crescono i collegamenti verso Cortina d’Ampezzo, che sarà raggiungibile fino a tre volte al giorno, e San Vito di Cadore fino a due; aumentano le corse anche per Longarone e Tai di Cadore. Chi ama sciare può contare anche su otto collegamenti giornalieri con Trento e Bolzano, due collegamenti quotidiani con Merano e Rovereto, oltre che con Oulx in Val di Susa, e fino a tre corse per Courmayeur. Inoltre, restano collegate anche le alpi estere: Chamonix resterà collegata fino a cinque volte al giorno e Innsbruck due.

Per chi desidera una fuga in mezzo alle luci e alle bancarelle, restano operativi i collegamenti diretti anche con mete privilegiate per i mercatini di Natale: dalle grandi capitali europee come Zagabria e Monaco di Baviera, alle destinazioni nazionali come Aosta, tutte connesse quotidianamente.

Resta attiva l’offerta anche verso il Sud Italia: Napoli è raggiungibile fino a dieci volte al giorno, mentre per Bari le corse quotidiane sono due. Per chi è diretto in Sicilia, Catania è collegata con due partenze giornaliere, così come Cosenza in Calabria. In vista delle festività, queste connessioni diventano un’opzione semplice e comoda per studenti e lavoratori fuorisede che possono tornare a casa più facilmente.

Nuove linee verso la Francia e più corse verso cinque paesi europei

Anche sul fronte internazionale FlixBus arricchisce il proprio network per l’inverno: tra gennaio e febbraio entreranno in servizio sei nuove linee con la Francia. Due collegheranno Milano a Saint-Étienne: entrambe con fermate a Chamonix e Lione, e una ferma anche ad Annecy. Altre due raggiungeranno direttamente Bordeaux, entrambe con fermate a Lione, Clermont-Ferrand e Brive-la-Gaillarde, la prima anche a Grenoble e la seconda a Chambéry. Inoltre, un ulteriore collegamento porterà direttamente a Parigi passando da Grenoble e Lione, mentre da febbraio una nuova linea porterà fino a Tolosa, con tappe a Nizza, Marsiglia, Nîmes e Montpellier.

Crescono anche i collegamenti già attivi nel resto dell’Europa: la Germania registra gli aumenti più marcati, con una crescita delle corse del 58% verso Friburgo e del 36% verso Francoforte. In Svizzera, Zurigo sarà raggiungibile fino a 16 volte al giorno e Basilea nove, mentre Lucerna avrà almeno tre collegamenti quotidiani. Verso est aumentano le corse per Budapest e Maribor, entrambe con almeno due corse giornaliere, mentre sulla Costa Azzurra Nizza registra un +33%.

Al via il contest «Allaccia il Futuro»: in palio due viaggi andata-ritorno

Chi viaggerà con FlixBus durante il periodo invernale potrà partecipare alla challenge «Allaccia il Futuro», il concorso lanciato su Instagram nell’ambito dell’omonimo progetto di sensibilizzazione ideato dalla società per promuovere una cultura della sicurezza a bordo (il video di lancio è disponibile qui).

Per partecipare basterà raccontare in un breve reel, in modo semplice ma efficace, perché è importante allacciarsi la cintura anche quando si viaggia in autobus, taggando @flixbus e usando l’hashtag #AllacciaIlFuturo: al termine del concorso verranno selezionate casualmente tre persone, ciascuna delle quali riceverà due codici validi per un viaggio di andata e ritorno sull’intera rete dell’operatore.

La challenge è una delle tre iniziative complementari in cui si articola «Allaccia il futuro» — insieme a un talk di confronto tra mondo accademico, comunicazione, formazione, impresa e sport e a un’attività di sensibilizzazione sul territorio —, ed è pensata per amplificare il messaggio e coinvolgere attivamente le nuove generazioni, invitando i passeggeri a diventare ambasciatori della sicurezza.

Il progetto nasce dalla volontà di accrescere la consapevolezza sull’importanza di allacciare la cintura in autobus: un gesto semplice ma decisivo che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, può aumentare fino al 50% le probabilità di sopravvivenza in caso di incidente e che, a differenza di quanto avviene nella mobilità privata, non è ancora un’abitudine radicata tra chi si sposta con i mezzi collettivi.

Tutti i dettagli sono disponibili nella pagina dedicata: Allaccia il Futuro, l’iniziativa per la sicurezza a bordo di FlixBus

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