Open Day all’Istituto Comprensivo Don Milani di Novate Milanese
Scuola primaria Don Milani di via Baranzate, 8
Martedì 1 dicembre dalle 16.45 alle 18.45, visita della scuola e laboratorio per alunni e genitori
Sabato 9 gennaio dalle 10 alle 11 per i genitori, presentazione del Piano dell’offerta formativa.
Scuola dell’infanzia “Collodi” in via Baranzate, 6 e scuola dell’infanzia Salgari in via Manzoni, 30
Mercoledì 9 dicembre dalle 16.30 alle 18.30, per i genitori, presentazione del piano dell’offerta formativa. Seguirà visita nella scuola
Scuola secondaria di I Grado Gianni Rodari in via Prampolini 10
Sabato 12 dicembre 9.30-9.50, 10.30-11.50, 11.30-11.50, per genitori e futuri alunni, presentazione del piano dell’offerta formativa. Seguirà visita della scuola
Altri articoli di Novate Milanese su Dietro la Notizia