Tra il 1999 e il 2000 Marco Paolini ha raccontato il mutamento del paesaggio in un lungo viaggio attraverso la nostra penisola accompagnato dai versi di Zanzotto, Meneghello, Parise, Buttitta, Caproni in una ballata intitolata Bestiario Italiano.

Quel paesaggio è profondamente mutato in vent’anni, come raccontare oggi piccoli mondi come Malo o Pieve di Soligo in rapporto al mondo presente? Serve allora creare un gioco che permetta uno sguardo al passato, facendolo vivere e interagendovi direttamente.

Il linguaggio del racconto ricorda lo stile del Bestiario Italiano, ma non sarà un canzoniere o una ballata: la musica e il verso poetico saranno interpretati in una chiave giocosa e filtrati dall’esperienza dell’eclettica voce di Patrizia Laquidara.

Posto unico numerato € 20,00 + prevendita Festival di Villa Arconati