Lo scenario meteorologico

Dopo una temporanea tregua grazie a un promontorio di alta pressione con aria polare marittima, già domenica è attesa una nuova perturbazione pilotata dal getto polare e da un fiume atmosferico. Questo peggioramento innescherà un netto scambio di masse d’aria: un richiamo mite subtropicale (a tratti tropicale) prima del fronte caldo, seguito a inizio settimana prossima da una più decisa irruzione di aria polare marittima.

Pausa asciutta a inizio settimana

Due giornate di tregua, con schiarite lunedì al Centro-Sud e nuvolosità più diffusa al Nord (tra nubi medio-alte e strati nebbiosi), in aumento martedì. Piogge scarse e limitate a pioviggini su Prealpi e Appennino, mentre soffierà forte il maestrale sui mari occidentali e in Sardegna; temperature in leggera flessione, ma lontane dal freddo invernale.

Mercoledì e giovedì: pioggia e neve in montagna

Tra il 25 e il 26 novembre un nuovo passaggio frontale, legato a una saccatura polare marittima più fredda, porterà piogge sulle pianure del Centro-Nord senza neve a bassa quota. L’aria si farà più invernale, con un calo termico (specie nelle massime in pianura e più marcato in montagna) e nevicate sulle Alpi fino a 800-1000 metri, mentre sull’Appennino la neve scenderà intorno ai 1500-1600 metri.Temperature in calo, soprattutto nei valori massimi in pianura, con una diminuzione più diffusa e marcata sui rilievi alpini e appenninici.

La stima delle precipitazioni

Le mappe di previsione delle precipitazioni (QPF – Quantitative Precipitation Forecast) indicano che, sebbene le singole perturbazioni siano veloci e di intensità moderata o localmente forte, gli accumuli complessivi risulteranno significativi: fino a 50-60 mm di pioggia nelle aree più esposte come il Levante ligure e l’alta Toscana, mentre sul fronte nevoso si potranno raggiungere anche il metro di neve alle quote medio-alte in Valle d’Aosta e i 5-20 cm sulle Alpi centro-orientali.

Meteored

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