I Take That hanno pubblicato “Dreamers”, il loro attesissimo decimo album in studio. L’album arriva al termine di un anno ricco di eventi per la band, dall’uscita del loro documentario su Netflix a gennaio fino al tour “Circus” che ha battuto ogni record durante l’estate.

“Dreamers” celebra la storia della band guardando al contempo verso il futuro.

I brani dell’album condivisi finora sono stati accolti con entusiasmo dalla fedele base di fan dei Take That, con i singoli “You’re a Superstar”, “Sweet July”, “Dreamers” e “Higher” che hanno offerto ai fan un assaggio di ciò che li aspetta nell’uscita di oggi.

Nel realizzare questo album, la band ha voluto aprire le porte del proprio mondo, cogliendo l’opportunità di collaborare con amici di vecchia data e nuovi e di celebrare le qualità intramontabili dei Take That: armonie, grande maestria musicale ed evoluzione artistica.

Il risultato finale, il loro decimo album in studio, è un disco brillante ed energico, ricco di successi pop e ispirato alla disco, alla house e al pop classico.

L’uscita dell’album arriva al termine di un anno di riflessione per la band, dopo il documentario su Netflix (che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche) e il tour “Circus” di questa estate, che li ha visti esibirsi davanti a oltre 700.000 fan in tutto il Regno Unito e in Irlanda.

La prossima estate la band intraprenderà il “Dreamers Tour”, il tour europeo più imponente degli ultimi anni, con 31 concerti in 31 città di 16 paesi.

Il tour, che comprenderà festival e concerti all’aperto in splendide località e in iconici locali musicali europei, vedrà la band eseguire brani tratti da “Dreamers”, oltre ai grandi successi del proprio repertorio, in spettacoli che intratterranno sicuramente un pubblico di tutte le età.

Il tour prenderà il via il 3 giugno in Svizzera, per poi fare tappa in Germania, Polonia, Lituania, Estonia, Norvegia, Svezia, Francia, Paesi Bassi, Irlanda del Nord, Irlanda, Lussemburgo, Danimarca, Spagna, Italia e Austria, prima di concludersi con un’ultima data in Germania il 23 luglio.

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