Con un anno ricco di traguardi tra cui il disco d’Oro per il suo primo album Met Gala, Sarah Toscano – voce di rilievo della scena pop italiana – annuncia due appuntamenti live, previsti per l’autunno 2027.

Le date, prodotte da Vivo Concerti, sono previste venerdì 5 novembre 2027 al Fabrique di Milano e venerdì 12 novembre 2027 all’Atlantico di Roma.

Un’occasione speciale per ascoltare dal vivo i grandi successi che hanno caratterizzato la carriera di Sarah e il nuovo singolo Affinchè nessuno ci cancelli, disponibile su tutte le piattaforme digitale dal 6 novembre 2026, un brano che racconta la paura di essere dimenticati e il desiderio di rendere eterno un legame.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da lunedì 23 novembre 2026 alle ore 15:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 28 novembre 2026 alle ore 11:00.

www.vivoconcerti.com

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