Dal 3 dicembre 2026, allo STM Studio – Teatro Arcimboldi Milano, va in scena Rent, il capolavoro di Jonathan Larson, nel trentesimo anniversario del suo debutto e della scomparsa del suo autore.

Lo spettacolo, vincitore del Premio Pulitzer® per la drammaturgia, ha rivoluzionato il teatro musicale contemporaneo diventando uno dei musical più influenti della sua generazione.

Liberamente ispirato a La bohème di Puccini, Rent narra le vicende di un gruppo di bohémien che lottano per esprimersi attraverso la loro arte e fondano le loro vite sull’amore.

RENT è un’opera che continua a emozionare per la sua straordinaria attualità e per il messaggio racchiuso nella sua canzone simbolo, Seasons of Love: misurare la vita non nel tempo che passa, ma nell’amore che si è capaci di condividere.

www.teatroarcimboldi.it

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