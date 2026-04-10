Sergio Bonelli Editore: “Dragonero. Le cronache dell’ Erondàr”

Secondo appuntamento per la collana che racconta il mondo di Dragonero e le origini del continente erondariano attraverso le leggende dei suoi numerosi popoli. Dal 17 aprile arriva sugli scaffali DRAGONERO. LE CRONACHE DELL’ERONDÁR – LA LEGGENDA DI KUMIKO.

Questa volta, viaggeremo attraverso l’esotica Enclave dei Grandi Laghi, fra straordinari guerrieri esperti di arti marziali e feroci spiriti ancestrali… Un’avventura fantasy dal sapore Wu Xian sulle tracce della “leggenda di Kumiko”.

Mentre un orrendo morbo si diffonde senza controllo, travolgendo villaggi e città e mietendo migliaia di vittime, Kumiko è alla ricerca di risposte sul proprio enigmatico passato. Risposte che il suo Maestro le ha nascosto per lungo tempo e che non le sarà facile trovare.

Il volume è scritto e sceneggiato da Stefano Vietti, con illustrazioni di Francesco Gaston e copertina di Michele Rubini. È disponibile la versione variant esclusivamente nelle librerie del circuito Manicomix, al Bonelli Store e sullo Shop online Bonelli.

Questa edizione speciale include una stampa esclusiva del disegno di copertina firmato da Michele Rubini.

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