15.9 C
Milano
venerdì, Aprile 10, 2026
HomeCULTURA
CULTURA

Sergio Bonelli Editore: “Dragonero. Le cronache dell’ Erondàr”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
52
eronda
eronda

Secondo appuntamento per la collana che racconta il mondo di Dragonero e le origini del continente erondariano attraverso le leggende dei suoi numerosi popoli. Dal 17 aprile arriva sugli scaffali DRAGONERO. LE CRONACHE DELL’ERONDÁR – LA LEGGENDA DI KUMIKO.

Questa volta, viaggeremo attraverso l’esotica Enclave dei Grandi Laghi, fra straordinari guerrieri esperti di arti marziali e feroci spiriti ancestrali… Un’avventura fantasy dal sapore Wu Xian sulle tracce della “leggenda di Kumiko”.

Mentre un orrendo morbo si diffonde senza controllo, travolgendo villaggi e città e mietendo migliaia di vittime, Kumiko è alla ricerca di risposte sul proprio enigmatico passato. Risposte che il suo Maestro le ha nascosto per lungo tempo e che non le sarà facile trovare.

Il volume è scritto e sceneggiato da Stefano Vietti, con illustrazioni di Francesco Gaston e copertina di Michele Rubini. È disponibile la versione variant esclusivamente nelle librerie del circuito Manicomix, al Bonelli Store e sullo Shop online Bonelli.

Questa edizione speciale include una stampa esclusiva del disegno di copertina firmato da Michele Rubini.

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/
https://www.facebook.com/DragoneroSergioBonelliEditore/
https://www.sergiobonelli.it/prodotto/dragonero-le-cronache-dellerondar-la-leggenda-di-kumiko/
https://www.sergiobonelli.it/prodotto/dragonero-le-cronache-dellerondar-la-leggenda-di-kumiko-edizione-variant/

 Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Il benvenuto del Sindaco Andrea Orlandi al nuovo dirigente del Commissariato Paolo Catenaro
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy