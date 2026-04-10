Il benvenuto del Sindaco Andrea Orlandi al nuovo dirigente del Commissariato Paolo Catenaro

Il vice Questore Paolo Catenaro è il nuovo dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Rho Pero. Ha preso servizio in città il primo aprile 2026 sostituendo Carmela Perrone ora destinata ad altri incarichi.

Nato a Lanciano (Chieti), il Vice Questore è laureato in Giurisprudenza, avvocato, specializzato in professioni legali con un Master in Scienze della sicurezza.

Dopo i primi incarichi alla Questura di Varese (Dirigente immigrazione, dirigente UPGSP, Capo di Gabinetto), ha lavorato a Roma al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, per poi essere trasferito alla Questura di Milano. Nel capoluogo lombardo ha gestito diversi Commissariati di Pubblica Sicurezza. Vice dirigente del Commissariato di Garibaldi Venezia, ha diretto i commissariati di Mecenate, Villa San Giovanni, Quarto Oggiaro e, da ultimo, Lorenteggio.

Appena arrivato a Rho, il dottor Catenaro ha fatto visita al Sindaco Andrea Orlandi in Municipio: “Ho rivolto al nuovo dirigente i migliori auguri di buon lavoro a nome di tutti i rhodensi – dichiara il Sindaco – La collaborazione con la Polizia di Stato, maturata nel corso degli anni, è ormai consolidata, sono sicuro che con il dottor Catenaro continueremo un fruttuoso dialogo. A lui il benvenuto nella nostra città. Ringrazio la dottoressa Perrone per il lavoro svolto sul territorio dal dicembre 2024 ai giorni scorsi”.

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