Bollate celebra l’80° anniversario della Repubblica con la consueta iniziativa istituzionale in piazza A. Moro, davanti al Municipio.
Ecco il programma
Martedì 2 giugno, ore 11.30 – Piazza Aldo Moro
Alzabandiera solenne
Intervento del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi e Discorso della Sindaca Carolina Nizzola nella sua prima uscita pubblica
La manifestazione vedrà la partecipazione della Banda musicale “Arturo Toscanini – Città di Bollate”.
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