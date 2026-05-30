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Bollate: Martedì 2 giugno si celebra il 80° anniversario della Repubblica

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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2-giugno
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Bollate celebra l’80° anniversario della Repubblica con la consueta iniziativa istituzionale in piazza A. Moro, davanti al Municipio.

Ecco il programma

Martedì 2 giugno, ore 11.30 – Piazza Aldo Moro

Alzabandiera solenne

Intervento del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi e Discorso della Sindaca Carolina Nizzola nella sua prima uscita pubblica

La manifestazione vedrà la partecipazione della Banda musicale “Arturo Toscanini – Città di Bollate”.

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