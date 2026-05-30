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Giangilberto Monti presenta il nuovo album “Voci ribelli”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Il cantautore e scrittore GIANGILBERTO MONTI presenta il nuovo album “VOCI RIBELLI(Warner Music/The Saifam Group), in due appuntamenti dal vivo:

Il 31 MAGGIO al C.S.A. Magazzino 47, via Industriale, 10 – Brescia, ore 15.30

Il 4 GIUGNO al Caffè Dante Bistrot, in Piazza Dei Signori, 2 – Verona ore 18.30

L’album è disponibile in CD, digitale e vinile rosso LP 180 gr. in edizione limitata di 300 copie autografate, sul circuito LaFeltrinelli, IBS e su Discoteca Laziale  in versione CD digipack (https://shorturl.at/adQ75; https://shorturl.at/bMjXK; https://shorturl.at/fHnsO😉 e in vinile rosso edizione limitata e autografata (https://shorturl.at/CzGzQ; https://www.shorturl.at/dhn4O; https://shorturl.at/64JQO;).

“Voci Ribelli” è un viaggio musicale che unisce culture, sogni, memoria e impegno civile: 8 storiche canzoni del cantautore riarrangiate da musicisti magrebini con 2 brani inediti.

Nel disco, il repertorio del cantastorie e scrittore milanese Giangilberto Monti prende nuova vita grazie all’interpretazione e agli arrangiamenti dei musicisti magrebini Hicham Benabderazzik, Daniel Tuna, Badreddine Bazgua, Adil Nadif, arricchito da brani inediti.

Questo progetto musicale, ideato in Marocco, registrato a Casablanca e mixato a Milano, intreccia strumenti contemporanei e ritmi antichi. L’album nasce dalla collaborazione con l’amico e intellettuale algerino Mahi Tibaoui, oggi scomparso e negli anni Novanta costretto a rifugiarsi in Marocco per sfuggire alle minacce degli integralisti islamici.

Questa la tracklist dell’album:

Dal vostro inviato speciale (Giangilberto Monti
Algeri 1954 (Giangilberto Monti)
Tic-Tac (Giangilberto Monti)
Balthazar (Giangilberto Monti)
Sul confine (Giangilberto Monti-Uberto Molinari)
Metrò (Giangilberto Monti-Flavio Premoli)
Una bella coppia (Giangilberto Monti-Uberto Molinari)
Monsieur Dupont (Giangilberto Monti-Federico Sirianni)
Modì (Giangilberto Monti-Maurizio Meschia-Ottavia Marini) – INEDITO
Casablanca (Giangilberto Monti-Rocco Tanica) – INEDITO

Il Cantautore milanese presenterà il nuovo disco “Voci Ribelli” in una serie di incontri tra parole, musica e aneddoti legati alla sua carriera.

Questi i prossimi appuntamenti:

Il 31 maggio, al C.S.A. Magazzino 47, andrà in scena una kermesse musicale dedicata allo storico conduttore francese Jean-Luc Stote. Sul palco si alterneranno numerosi artisti, tra cui le cantautrici Ivana Gatti, Bruangel e Betty Vittori, le band Le Ragazze da Copertina e Viadellironia, oltre alle sonorità indie-rock degli Aymara.

A chiudere la serata sarà Giangilberto Monti, che proporrà dal vivo una selezione di brani tratti dall’album “Voci Ribelli”, accompagnato dalla pianista Ottavia Marini e dal batterista Simone Cavagnini.

 Il 4 giugno, invece, al “Caffè Dante Bistrot” di Verona, Giangilberto Monti sarà protagonista di “Aperitivi d’Autore”, il format di incontri culturali che unisce convivialità e cultura in uno dei luoghi più iconici della città. L’incontro sarà condotto dal giornalista, scrittore e critico musicale Enrico De Angelis.

Nel corso dell’evento, il cantautore milanese interpreterà alcuni dei brani più significativi del suo nuovo progetto musicale “Voci Ribelli”, arricchendo l’appuntamento con racconti, aneddoti e curiosità legati alla nascita del disco.

Per l’appuntamento del 31 maggio, l’ingresso è gratuito.

Per l’incontro del 4 giugno è previsto un ingresso con calice al prezzo di 10 euro.

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