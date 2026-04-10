Torna al TAM Teatro Arcimboldi Milano giovedì 16 aprile 2026, dopo il successo della scorsa stagione, “SereNata a Napoli” di Serena Rossi in cui l’artista racconta la sua città, Napoli, attraverso la musica e i racconti della sua infanzia.

Lo spettacolo è un omaggio alla sua terra, con canzoni e storie che intrecciano musica e narrazione, rivivendo le tradizioni e le emozioni di Napoli.

Per conquistare la sua città, Serena le canta le canzoni della sua infanzia, di quella terra tellurica stretta tra il Vesuvio e il mare. Fa rivivere le voci dei vicoli, i canti e le feste, intreccia racconti e melodie per cogliere l’essenza immortale di una città che vibra di storia e mistero.

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