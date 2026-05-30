La Città metropolitana di Milano ha nominato Paolo Favini Garante dei diritti degli anziani, figura indipendente istituita per rafforzare la tutela e la promozione dei diritti delle persone anziane sul territorio metropolitano.

Il Garante dei diritti degli anziani opera a favore delle cittadine e dei cittadini over 65, con funzioni consultive, di segnalazione e di ascolto, contribuendo alla programmazione, progettazione e attuazione delle politiche metropolitane in ambito sociale. La sua attività si svolge in piena autonomia e indipendenza, in raccordo con enti locali, istituzioni e realtà del Terzo Settore.

Tra i compiti del Garante rientrano la vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di tutela dei diritti delle persone anziane, la prevenzione di ogni forma di discriminazione, la promozione della conoscenza dei diritti e il coordinamento con le omologhe figure di garanzia a livello nazionale e regionale. Il Garante può inoltre formulare pareri non vincolanti e segnalazioni agli organismi competenti per favorire la piena tutela delle persone anziane.

L’istituzione del Garante dei diritti degli anziani è stata approvata dal Consiglio metropolitano nel novembre 2025, insieme al relativo regolamento, nell’ambito dell’impegno della Città metropolitana di Milano per una comunità più inclusiva, attenta ai bisogni della popolazione anziana e alla qualità della vita delle persone più fragili.

“Ringrazio il Sindaco Sala della fiducia che mi ha accordato chiamandomi a ricoprire l’importante ruolo istituzionale di Garante dei Diritti degli Anziani della Città metropolitana di Milano– commenta Favini – Darò il massimo impegno per assolvere il compito che mi è stato assegnato, in primis nella disponibilità all’ascolto per cogliere direttamente i reali bisogni evidenziati dagli anziani e dalle loro associazioni e per creare una efficace rete tra Istituzioni, Terzo Settore e Società Civile per dare, agli anziani ed alle loro necessità, tutele e risposte concrete nell’ambito delle competenze della Città metropolitana di Milano”.

“Sono soddisfatta per l’istituzione del Garante degli anziani, un passo significativo nel rafforzamento delle politiche di tutela e promozione dei diritti delle persone anziane – afferma la Consigliera delegata alle Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità, Diana De Marchi -. Si tratta di una figura importante per garantire ascolto, attenzione e protezione, soprattutto nelle situazioni di maggiore fragilità. L’ufficio del Garante rappresenta inoltre un presidio fondamentale di dialogo tra istituzioni, servizi e territorio, contribuendo a rendere più efficace la rete di prossimità. Questa scelta conferma l’impegno a costruire una comunità più inclusiva, capace di riconoscere il valore sociale delle persone anziane. Un’azione che va nella direzione di una governance attenta, partecipata e orientata alla qualità della vita. Un segnale concreto di responsabilità istituzionale e di attenzione ai bisogni reali della cittadinanza, che nasce da una collaborazione unanime del Consiglio. Auguri di buon lavoro al dottor Favini, sono certa che interpreterà al meglio il ruolo assegnatogli”.

Soddisfazione per Vera Cocucci, capogruppo Forza Italia Città Metropolitana di Milano e prima firmataria della mozione di istituzione della figura del Garante: “Esprimo viva soddisfazione e ringraziamento al Sindaco e al Consiglio Metropolitano per aver concordato sull’opportunità di istituire in Città Metropolitana la figura del Garante degli Anziani, a seguito di una mozione presentata dal gruppo di Forza Italia di cui sono prima firmataria, sulla scia dell’istituzione del Garante regionale promossa dal mio partito. Ottima la scelta del dott. Favini, che alla luce della sua vasta e rilevante esperienza in ambito sociale e sanitario è la figura giusta per ricoprire questo ruolo con spirito innovativo e concretezza di approccio, affinché l’attenzione alla terza età divenga un punto di vista importante per orientare le politiche della Grande Milano”.

In occasione della Giornata Internazionale per la consapevolezza degli abusi sugli anziani, in agenda il 15 giugno, il Garante e il sindaco metropolitano Giuseppe Sala invitano Amministrazioni e realtà del terzo settore ad un evento di presentazione del nuovo servizio.