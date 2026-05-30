Francesco Cavestri: “Noè” il nuovo album

In uscita “NOÈ”, quarto album di Francesco Cavestri realizzato per la divisione Classics & Jazz di Universal Music Italia, che rappresenta il naturale prosieguo artistico del precedente “IKI – Bellezza Ispiratrice”.

Se in IKI la riflessione ruotava attorno alla bellezza come forza generatrice, capace di ispirare e trasformare, in Noè il concetto di bellezza si allarga in una dimensione di ricerca che attraversa il caos contemporaneo per ritrovare una salvezza possibile attraverso la musica

Come l’arca che attraversa il diluvio, l’album è un contenitore di suoni, linguaggi e generi diversi che convivono, si contaminano e infine approdano a nuovi emisferi musicali. NOÈ è un album di brani originali inediti di jazz contemporaneo, con elementi di elettronica, piano solo e arrangiamenti sinfonici.

È composto da 10 brani per una durata complessiva di circa 40 minuti. L’organico varia dal trio jazz (pianoforte-contrabbasso-batteria) alla dimensione orchestrale, dal pianoforte solo alla sperimentazione elettronica. Questa eterogeneità conferisce all’opera un alto valore estetico e timbrico: la scrittura pianistico-armonica di Cavestri si fonde con una produzione contemporanea di grande raffinatezza, capace di equilibrare acustico e digitale, improvvisazione e struttura, suono analogico e linguaggio elettronico.

In Noè, la dimensione narrativa assume un ruolo centrale: l’album è concepito come un racconto sonoro che attraversa, come un film, diverse fasi emotive e paesaggi sonori. Si apre con il pattern elettronico e vorticoso di “Omen of a Sea”, in cui le atmosfere pianistiche à la Philip Glass incontrano un ritmo batteristico incalzante e seduttivo. Prosegue con la title track “Noè”, costruita attorno a un trio jazz dal suono contemporaneo e ricco di interplay.

Passando per la dolcezza pianistica di “The Essence of Beauty”, si addentra nella dimensione urbana ed elettronica di “Freedom”, per poi proseguire in un continuo rilascio di tensione e risoluzione, energia e sospensione, fino ad arrivare allo sviluppo orchestrale di “Souvenir di un Bacio”, brano conclusivo che coniuga scrittura sinfonica e intensità cinematografica.

La composizione di tutti i brani è opera di Francesco Cavestri. I musicisti coinvolti sono Riccardo Marchese e Alessandro Simeoni, mentre le registrazioni sono state realizzate presso gli Universal Recording Studios Italy, in collaborazione con Steinway & Sons Milano, partner tecnico ufficiale del progetto.

La produzione e programmazione dell’album è affidata a Luca Mattioni, gli arrangiamenti sono a cura di Francesco Cavestri e Luca Mattioni. Il brano “Souvenir di un Bacio” è stato registrato dalla Budapest Scoring Orchestra e arrangiato da Riccardo Marchese e Francesco Cavestri, con un supporto in fase di trascrizione e rifinitura da parte del M. Bruno Cinquegrani e del M. Carmelo Patti. Mix e master sono curati da Giuseppe Salvadori negli studi di Universal Recording Studios Italy.

L’acqua – simbolo del caos ma anche della rinascita – diventa la materia viva del suono: la musica scorre, si trasforma, si illumina, fino a riemergere in un nuovo orizzonte di luce. Noè si configura così come un’esperienza immersiva, capace di connettere musica, poesia e arti visive, con rappresentazioni grafiche curate meticolosamente da Federico Cordelli e tutto il team content di Universal Music Italia.

Noè, attraverso la sua struttura musicale e narrativa, si propone di superare la divisione culturale che spesso separa le nuove generazioni dal linguaggio jazzistico e dalla musica strumentale. In questo senso, vuole essere un ponte tra tradizione e modernità, tra musica colta e cultura popolare, tra Italia e mondo.

La capacità di Cavestri di parlare a pubblici eterogenei – grazie a un linguaggio ibrido e accessibile, ma sempre raffinato, emerge come uno dei leitmotiv di questo nuovo progetto discografico.

Tracklist:

1) Omen of a Sea

2) Noè

3) The Essence of Beauty

4) Never Let Me Go

5) Freedom

6) Interlude

7) A Breath Before Dawn

8) Salvation

9) Breathless River

10) Souvenir di un Bacio (Ararat)

DIGITALE

CD 0199957950794

LP 0199957951661

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