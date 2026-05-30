L’estate di DAVIDE VAN DE SFROOS e del suo FOLKEDELIC TOUR si arricchisce di nuovi appuntamenti: il 16 luglio all’Alpàa Festival di VARALLO (VC), il 19 luglio al Lagorai D’InCanto di CASTEL IVANO – LOC. MONTE LEFRE (TN) e il 1° agosto al Raiffeisen Alpine Lounge a SAN BERNARDINO (SWISS). Info e biglietti su davidevandesfroos.it e ticketone.it

Questi tre nuovi live si aggiungono alle date già in programma il 27 giugno a BERGAMO e il 4 luglio a BORMIO e tracciano la strada verso l’atteso concerto del prossimo 12 luglio al Lake Sound Park, negli spazi di Villa Erba (Ex Galoppatoio) a Cernobbio (CO), uno dei Festival più significativi dell’estate ma allo stesso tempo una data speciale del tour dell’artista per il contesto particolarmente simbolico che rappresenta per lui.

Il legame tra DAVIDE VAN DE SFROOS e il festival affonda le sue radici fin dalla prima edizione, consolidandosi negli anni fino a rendere questo appuntamento uno dei momenti più attesi del suo percorso live.

Il FOLKEDELIC TOUR apre un nuovo capitolo nel percorso artistico del cantautore comasco proseguendo il dialogo tra radici folk e nuove sonorità, tra atmosfere evocative, racconti e personaggi che da sempre popolano il suo immaginario.

Dopo il successo della tournée teatrale con la Folkestra, che ha registrato numerosi sold out nei principali teatri del Nord Italia, Van De Sfroos torna alla dimensione live estiva con uno spettacolo rinnovato, pensato per gli spazi all’aperto.

Questo il calendario aggiornato del FOLKEDELIC TOUR:

27 giugno BERGAMO – Lazzaretto

4 luglio BORMIO – Pentagono

12 luglio CERNOBBIO (CO) – Lake Sound Park (Ex Galoppatoio di Villa Erba) 16 luglio VARALLO (VC) – Alpàa Festival NUOVA DATA

19 luglio CASTEL IVANO – LOC. MONTE LEFRE (TN) – Lagorai D’InCanto NUOVA DATA

1 agosto SAN BERNARDINO (SWISS) – Raiffeisen Alpine Lounge NUOVA DATA

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