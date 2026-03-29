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Teatro Litta di Milano: Piero Sidoti, con il musical scientifico “RiconoScienza”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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RiconoScienza_locandina
RiconoScienza_locandina

Il 7 aprile, alle ore 21.00, il raffinato cantautore PIERO SIDOTI si esibirà al Teatro Litta di Milano (Corso Magenta, 24) con il musical scientifico RiconoScienza” e condividerà il palco con lo scienziato, pioniere delle nanotecnologie applicate alla medicina Mauro Ferrari.

L’evento è gratuito su prenotazione al seguente link www.simularte.it/riconoscienza-milano.

RiconoScienza” è un’esperienza immersiva che unisce scienza, musica e narrazione per raccontare il lato più umano e poetico della ricerca. La scienza non è solo spiegata, ma vissuta sul palco attraverso il dialogo tra due figure complementari.

Piero Sidoti porterà in scena canzoni e racconti scientifici che danno voce alla ricerca, intrecciando la sensibilità dell’artista con l’esperienza dell’insegnante, in un racconto capace di rendere accessibili e coinvolgenti temi complessi.

Mauro Ferrari condividerà i suoi studi più innovativi, dal sogno di sconfiggere il cancro metastatico alle ricerche testate nello spazio con il supporto della NASA.

Sul palco, anche un ensemble musicale formata da: Fulvio Biguzzi Ferrari (tastiere), Tommy Graziani (batteria), Massimo Marches (chitarra) e Dario Vezzani (basso).

www.pierosidoti.itwww.instagram.com/pierosidoti/?hl=itwww.facebook.com/pierosidoticantautore/?locale=it_IT 

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