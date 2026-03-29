Arriva in libreria e fumetteria il 3 aprile TEX. MONTALES, volume cult per tutti gli amanti di Aquila della Notte, che raccoglie tre storie firmate dalla leggendaria coppia Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini.
Montales è uno dei personaggi più noti dell’universo di Tex Willer. Ex fuorilegge messicano, compagno di scorribande di Tex, insieme hanno sconfitto la dittatura.
Diventato poi governatore, nonostante gli impegni politici e di governo, in lui continua a covare il fuoco dell’avventuriero!
Nella terza edizione di questo volume sono raccolte le prime avventure che vedono insieme Tex e Montales, fin dal loro movimentato incontro durante la rivoluzione messicana.
Il volume contiene gli episodi “L’eroe del Messico”, “La corsa infernale”, “Il ritorno di Montales”, ed è completato dall’introduzione “Messico insanguinato!” di Luca Barbieri.
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