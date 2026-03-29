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Sergio Bonelli Editore presenta: Tex. Montales -Terza Edizione

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Arriva in libreria e fumetteria il 3 aprile TEX. MONTALES, volume cult per tutti gli amanti di Aquila della Notte, che raccoglie tre storie firmate dalla leggendaria coppia Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini.

Montales è uno dei personaggi più noti dell’universo di Tex Willer. Ex fuorilegge messicano, compagno di scorribande di Tex, insieme hanno sconfitto la dittatura.

tavola
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Diventato poi governatore, nonostante gli impegni politici e di governo, in lui continua a covare il fuoco dell’avventuriero!

Nella terza edizione di questo volume sono raccolte le prime avventure che vedono insieme Tex e Montales, fin dal loro movimentato incontro durante la rivoluzione messicana.

Il volume contiene gli episodi “L’eroe del Messico”, “La corsa infernale”, “Il ritorno di Montales”, ed è completato dall’introduzione “Messico insanguinato!” di Luca Barbieri.

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/
https://www.facebook.com/TexSergioBonelliEditore
https://www.sergiobonelli.it/prodotto/tex-montales-terza-edizione/

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