Dopo il successo delle scorse edizioni, SPECIAL FESTIVAL torna a La Spezia con un nuovo appuntamento all’insegna della musica e dell’inclusione.

Il 29 novembre alle ore 17.30, il Teatro Civico della Spezia (Piazza Mentana, 1) ospiterà la quinta edizione della manifestazione, che vedrà protagonisti artisti speciali affiancati da giovani interpreti del panorama musicale italiano, in una serata dedicata alla valorizzazione del talento ed alla condivisione.

L’evento è organizzato da Anffas La Spezia e Beat Sound Milano, realtà unite dalla volontà di promuovere attraverso la musica un messaggio concreto di partecipazione, valorizzazione delle capacità individuali ed inclusione.

SPECIAL FESTIVAL è un progetto che, anno dopo anno, ha saputo crescere e conquistare nuovi traguardi, offrendo ai suoi protagonisti l’opportunità di esprimere le proprie capacità artistiche e di vivere esperienze importanti nel mondo dello spettacolo e della musica.

«L’esperienza sanremese ha rappresentato un punto di svolta per l’intero progetto Special Festival. Nel corso del tempo, anche grazie alle esibizioni estive in piazze come Follo, Lerici, Sarzana e Pontremoli, i nostri meravigliosi cantanti hanno acquisito sempre maggiore sicurezza e consapevolezza delle proprie capacità artistiche – dichiarano Beppe Stanco, direttore artistico del Festival e Alessia Bonati, direttore organizzativo dello Special Festival e coordinatrice di Anffas La Spezia – Quest’anno porteremo sul palco del Teatro Civico uno spettacolo rinnovato, in occasione della quinta edizione del Festival. Il pubblico spezzino, il Comune della Spezia e Regione Liguria ci hanno sempre dimostrato grande affetto e sostegno. Ci auguriamo di essere ancora una volta all’altezza delle aspettative e di regalare alla città una serata ricca di musica ed emozioni».

Lo Special Festival torna quest’anno con una rete di sostegno ancora più forte. L’evento è realizzato all’interno del progetto “Voci senza confine: la musica che include”, con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “ R.eT.I.- Relazioni e Territori per l’Inclusione”, una cornice che rispecchia perfettamente l’anima della manifestazione, dove il talento e l’arte superano ogni limite.

Per informazioni relative all’evento è possibile contattare il numero 346 10011996 oppure scrivere all’indirizzo e-mail anffasspezia@libero.it.

Per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi alla biglietteria del Teatro Civico della Spezia, al numero 0187 727521.

https://www.instagram.com/specialfestival_

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia