Sono diversi gli eventi organizzati per la settimana dal 23 al 29 novembre 2026

Si ricorda che per i corsi di Pilates e Feldenkrais é necessaria la prenotazione. Questo per garantire una lezione con un numero equo di persone ed evitare di essere in troppi

E’ possibile prenotarsi inviando una mail a: comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com oppure tramite wa/telefonata al num. 335.5756150

Gli eventi sono gratuiti

Per la camminata di domenica, circa 6 chilometri chiediamo l’iscrizione per potere garantire la maglietta dell’evento della taglia corretta. Il costo di partecipazione ha un costo di € 10,00 e comprende una sacca con maglietta, gadget, acqua e bevanda energetica. Al termine della camminata, rinfresco. Si può prenotare tramite mail o telefono, precedentemente comunicati.

Programma

Lunedì 23 novembre

Laboratorio per utenti Cdd al centro diurno disabili del parco Ghezzi a Novate Milanese

Martedì 24 novembre

Lezione di Pilates nella sede della Polisportiva Novate all’interno del parco Ghezzi. Orario 16.45-17.45 Insegnante Mariella

Mercoledì 25 novembre

Lezione di Feldenkrais nello studio Crea nel vicolo SS. Gervaso e Protaso di Novate Milanese. Orario 15.30-16.30. Insegnante Paola

Serata sui temi di “Donne in luce 2026” . Parleremo di femminicidi con la giornalista e scrittrice Claudia Cangemi che presenterà il suo libro “Non ti lascio alla notte”. Nella seconda parte della serata parleremo di prevenzione con il giornalista Davide Falco che presenterà inoltre la mostra “Da quanto non lo fai?”, inserita in Donne in luce. Ore 21 oratorio femminile, via Cascina del Sole, 7 Novate M.se

Giovedì 26 novembre

Mattino: Laboratorio con bambini scuola Infanzia Collodi

Lezione di Pilates nella sede della Polisportiva Novate all’interno del parco Ghezzi. Orario 16.45-17.45 Insegnante Mariella

“Il delitto di Garlasco”. Ne parleremo con la criminologa Valentina Sambrotta e il giornalista Davide Falco. Ore 21 presso associazione Afrodite, via Campo dei Fiori, 23 Novate M.se

Venerdì 27 novembre

Laboratorio con bambini scuola Infanzia Salgari

Sabato 28 novembre

Inaugurazione decima mostra fotografica “Da quanto non lo fai?

Ore 16.00 Casa Testori Novate M.se. La mostra rimarrà visitabile fino a martedì 8 dicembre

Domenica 29 novembre

Camminata di 6 chilometri a passo libero, non competitiva, con Anna Rizzi

partenza e arrivo in p.zza Martiri Libertà ore 9. Ritrovo ore 8.30