Sono diversi gli eventi organizzati per la settimana dal 23 al 29 novembre 2026
Si ricorda che per i corsi di Pilates e Feldenkrais é necessaria la prenotazione. Questo per garantire una lezione con un numero equo di persone ed evitare di essere in troppi
E’ possibile prenotarsi inviando una mail a: comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com oppure tramite wa/telefonata al num. 335.5756150
Gli eventi sono gratuiti
Per la camminata di domenica, circa 6 chilometri chiediamo l’iscrizione per potere garantire la maglietta dell’evento della taglia corretta. Il costo di partecipazione ha un costo di € 10,00 e comprende una sacca con maglietta, gadget, acqua e bevanda energetica. Al termine della camminata, rinfresco. Si può prenotare tramite mail o telefono, precedentemente comunicati.
Programma
Lunedì 23 novembre
Laboratorio per utenti Cdd al centro diurno disabili del parco Ghezzi a Novate Milanese
Martedì 24 novembre
Lezione di Pilates nella sede della Polisportiva Novate all’interno del parco Ghezzi. Orario 16.45-17.45 Insegnante Mariella
Mercoledì 25 novembre
- Lezione di Feldenkrais nello studio Crea nel vicolo SS. Gervaso e Protaso di Novate Milanese. Orario 15.30-16.30. Insegnante Paola
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Serata sui temi di “Donne in luce 2026” . Parleremo di femminicidi con la giornalista e scrittrice Claudia Cangemi che presenterà il suo libro “Non ti lascio alla notte”. Nella seconda parte della serata parleremo di prevenzione con il giornalista Davide Falco che presenterà inoltre la mostra “Da quanto non lo fai?”, inserita in Donne in luce. Ore 21 oratorio femminile, via Cascina del Sole, 7 Novate M.se
Giovedì 26 novembre
- Mattino: Laboratorio con bambini scuola Infanzia Collodi
- Lezione di Pilates nella sede della Polisportiva Novate all’interno del parco Ghezzi. Orario 16.45-17.45 Insegnante Mariella
- “Il delitto di Garlasco”. Ne parleremo con la criminologa Valentina Sambrotta e il giornalista Davide Falco. Ore 21 presso associazione Afrodite, via Campo dei Fiori, 23 Novate M.se
Venerdì 27 novembre
Laboratorio con bambini scuola Infanzia Salgari
Sabato 28 novembre
Inaugurazione decima mostra fotografica “Da quanto non lo fai?
Ore 16.00 Casa Testori Novate M.se. La mostra rimarrà visitabile fino a martedì 8 dicembre
Domenica 29 novembre
Camminata di 6 chilometri a passo libero, non competitiva, con Anna Rizzi
partenza e arrivo in p.zza Martiri Libertà ore 9. Ritrovo ore 8.30