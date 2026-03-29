A grande richiesta si aggiunge un nuovo spettacolo di Cirque du Soleil OVO a Bergamo, sabato 11 aprile 2026 alle ore 12:30 alla Choruslife Arena.

Il pubblico italiano continua a dimostrare un entusiasmo travolgente per OVO e per Cirque du Soleil, il famoso spettacolo nato 15 anni fa, che l’anno prossimo porterà sul palco uno show tutto nuovo mostrando la vita colorata, frenetica e sorprendente di una comunità di insetti.

Dopo diversi mesi di lavoro, il team di OVO presenterà la nuova versione dello spettacolo: scenografia e costumi rivisitati, nuovi numeri acrobatici, personaggi originali e musica reinventata. OVO stupirà più che mai con la sua affascinante colonia di insetti, che riunisce 53 acrobati e musicisti in uno show che delizia grandi e piccoli.

OVO mette in scena una giornata nella vita di una comunità di insetti, ce ne sono diversi rappresentati nello show e tre sono i protagonisti: una coccinella, una mosca e uno scarabeo.

Il nome, OVO, significa “uovo” in portoghese ed è un simbolo senza tempo del ciclo vitale e della nascita di numerosi insetti, che rappresenta il filo conduttore dello spettacolo. Graficamente, OVO nasconde un insetto persino nel suo nome: le due “O” rappresentano infatti gli occhi, mentre la lettera “V” forma il naso e le antenne.

OVO

Dai potenti grilli che rimbalzano sui trampolini a un ragno ipnotico che si contorce nella sua ragnatela, OVO offre una straordinaria spettacolarità che solletica l’immaginazione.

Divertente e caotico, ma anche adorabile e meraviglioso, OVO incanta il bambino che è in noi con la sua dolce esuberanza.

Composto da una crew di 100 persone provenienti da 25 paesi diversi, tra cui 53 artisti, OVO (“uovo” in portoghese) porta sul palco numeri acrobatici di alto livello che ridefiniscono i limiti del corpo umano.

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