È disponibile al link https://AHS.bio.to/QCNC25 il preorder della versione speciale rimasterizzata di “QUELLO CHE NON C’È”, l’album degli AFTERHOURS che il prossimo anno festeggerà i suoi primi 25 anni.

“QUELLO CHE NON C’È”, in uscita il prossimo 22 gennaio, sarà disponibile, infatti, in una imperdibile edizione in vinile trasparente a tiratura limitata e numerata con copertina alternativa e una card con l’immagine della copertina originale autografata dalla band.

Questa la tracklist

Side A

Quello che non c’è (6:06)

Bye Bye Bombay (6:13

Sulle labbra (4:20)

Varanasi Baby (4:31)

Side B

Non sono immaginario (3:20)



La gente sta male (3:18)

Bungee jumping (6:07)

Ritorno a casa (3:02)

Il mio ruolo (7:06)

Il disco, uno degli album più significativi della carriera degli AFTERHOURS e del rock italiano, sarà protagonista del tour della band in partenza il 12 gennaio 2027.

Il “QUELLO CHE NON C’È – TOUR 2027” toccherà alcune delle principali città europee (Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino e Zurigo) e italiane con quindici appuntamenti dal vivo.

Sono già sold out le date di Berlino, le prime serate delle due date di Roma e Milano (ancora disponibili i biglietti per le seconde date), e le due date di Nonantola (MO), ultimi biglietti per le date di Londra, Parigi, Firenze, Cesena e per la seconda data di Roma.

I biglietti sono disponibili su MC2Live.it, Vivaticket.com e circuiti autorizzati.

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