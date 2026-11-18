Proseguono con successo le date italiane di “From 20’s to 20’s – the piano odyssey – One Hundred years in one night” lo spettacolo del pianista e performer Matthew Lee.

Matthew Lee è un pianista atipico. Il suo stile affonda le radici nella grande tradizione americana del rock’n’roll, in cui il pianista dialogava con il pubblico e faceva della performance un momento di coinvolgimento, e si arricchisce di blues, swing e country, dando vita a un linguaggio personale e riconoscibile.

Al centro della sua musica c’è il pianoforte, che diventa percussione, basso, melodia e voce, non più un semplice strumento di accompagnamento ma protagonista assoluto e cuore dello spettacolo.

Matthew Lee lo suona come un vero performer. Si alza, si muove, dialoga con lo strumento e porta il corpo dentro l’esecuzione, trasformando il gesto musicale in parte integrante della performance.

È questo uno degli elementi più caratteristici del suo stile, che emerge anche quando reinterpreta un brano già esistente. Modificarne l’energia e il ritmo per restituirla al pubblico con una nuova identità.

“From 20’s to 20’s – the piano odyssey” ne è un esempio, il concerto infatti diventa un vero e proprio viaggio attraverso un secolo di musica, energia e spettacolo. Matthew unisce classici intramontabili e grandi successi contemporanei in un’esperienza teatrale e musicale.

Queste le prossime date dello spettacolo “From 20’s to 20’s – the piano odyssey”

18 novembre – Milano – Blue Noteo

19 novembre – Milano – Blue Note

31 gennaio – Bologna – Teatro Duse

22 gennaio – Busto Arsizio (Varese) – Teatro Sociale

I biglietti sono disponibili al link: https://tix.to/ThePianoOdyssey

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http://matthewlee.it/

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