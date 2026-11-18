Dal 19 novembre 2026 al 19 febbraio 2027 il Centro Culturale di Milano presenta la mostra “Mario Carrieri. Il teatro della fotografia. Milano, Italia”, ideata da Camillo Fornasieri e curata da Roberto Mutti con il Patrocinio del Comune di Milano e della Regine Lombardia.

L’esposizione rappresenta anche un omaggio di Milano a un suo fotografo di fama internazionale, mancato lo scorso 12 aprile all’età di 93 anni e un capitolo artistico che fa interrogare la città in un momento storico dove la comunità si confronta sul suo futuro.

Mario Carrieri ha lavorato in tutto il mondo come interprete visivo delle più importanti aziende di arredo e del design, di architetti come Pierluigi Nervi, Aldo Rossi, Renzo Piano, Richard Meier, Norman Foster, Rem Koolhaas.

Lo sguardo di Mario Carrieri ha rappresentato la memoria visiva di arredo e design per UniFor e Molteni&C al fianco dell’art director Pierluigi Cerri e per le più importanti aziende di arredo e design.

Come in un teatro, allestendo particolari strumenti da lui creati riusciva a far esistere le cose attraverso la luce: oggetti, superfici, sculture, still life, eventi umani ed eventi urbani.

Per la prima volta al pubblico, dopo la loro breve apparizione nel 1959, le sequenze del suo grande progetto editoriale “Milano, Italia”, un libro unico stampato da Amilcare Pizzi, celebrato da Martin Parr e Gerry Badger nel loro “The Photobook. A History” (Feltrinelli) dove lo si accosta a Rome di William Klein e The Americans di Robert Frank.

Criticatissimo alla sua uscita, suscitò invece le lodi di Ugo Mulas – episodio da cui nacque un lungo sodalizio – e spinse il MoMA di New York ad acquisire moltissimi scatti di Carrieri insieme a numerosi musei europei.

Info mostra:

t. 02 86455162 | segreteria@cmc.milano.it | www.centroculturaledimilano.it

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