Bosconero nel Canavese (To) si prepara ad accogliere il 7 Marzo alle 21, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la tradizionale serata di cabaret dedicata alle donne, evento che unisce comicità, condivisione e buona cucina in un’atmosfera di festa e leggerezza.

L’iniziativa – ideata e organizzata da Luca Moine e Giancarlo Moia – torna con una formula rinnovata e ancora più coinvolgente. Per la prima volta, infatti, lo spettacolo sarà costruito insieme a un gruppo di donne che hanno scelto di mettersi in gioco, salendo sul palco con entusiasmo, ironia e voglia di sorprendere il pubblico.

Sarà una serata all’insegna delle risate a crepapelle, ma anche un’occasione per valorizzare il talento femminile e promuovere la partecipazione attiva alla vita culturale del territorio. Il cabaret diventa così uno spazio di espressione, divertimento e condivisione, capace di unire generazioni diverse sotto il segno dell’umorismo intelligente e spontaneo.

Accanto a Luca Moine saranno sotto i riflettori anche Giancarlo Moia e Giacomo Scafidi, pronti a regalare momenti di pura comicità e interazione con il pubblico. Protagoniste della serata saranno inoltre Patrizia Musacchio, Laura Lauretta, Raffaella Manfredi e Lea Brucia: gruppo affiatato e determinato, che porterà in scena sketch, racconti e situazioni esilaranti, offrendo punti di vista freschi e al tempo stesso autentici

L’appuntamento si preannuncia come un momento di aggregazione importante per la comunità, un’occasione per ritrovarsi, sorridere insieme e celebrare il valore della partecipazione femminile attraverso l’arte della comicità.

L’invito è rivolto a tutti: famiglie, gruppi di amici e appassionati di cabaret. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: regalare al pubblico un evento autentico, divertente e ricco di energia positiva. Una performance da non perdere, dove il palcoscenico diventa luogo di incontro, libertà espressiva e, soprattutto, grandi risate.

Maggiori informazioni e prenotazioni si possono avere al numero 3893126525

