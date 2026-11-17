Mauro Pagani e un omaggio a Miles Davis con John Vignola sono i protagonisti delle ultime due date del Monferr’Autore Festival, la rassegna piemontese di musica e cultura diretta da Enrico Deregibus, con l’organizzazione di AccademiaMonferrato, che chiude una edizione con 27 eventi in 16 diverse località.

Si parte giovedì 26 novembre alle ore 21, quando Pagani sarà a Terruggia (AL) per la serata di riapertura – dopo sei anni di chiusura – del Teatro Le Muse, gioiellino dei primi del Novecento. Il grande musicista e intellettuale presenterà il suo nuovo disco, “Tutto è già qui”, in dialogo con Deregibus.

L’album, pubblicato da BMG, arriva a ben 23 anni dal precedente e in concomitanza con gli 80 anni di Pagani, che parlerà del suo nuovo lavoro discografico, ma anche della sua ricca storia artistica e umana, dalla PFM a Fabrizio De André, dalle colonne sonore alla direzione musicale del Festival di Sanremo.

La seconda data in cartellone è invece per sabato 5 dicembre alle ore 18 ad Alessandria, da Visioni47, con “100 Miles Davis”, un omaggio al leggendario trombettista a cent’anni dalla nascita. Sarà presentato il volume “Esercizi di metamorfosi. Le molte vite musicali di Miles Davis” (Rai Libri), con l’autore John Vignola, storica voce di Rai Radio1 e critico musicale fra i più apprezzati, che sarà intervistato da Alberto Bazzurro del mensile Musica Jazz.

Ad accompagnarli ci sarà la musica dal vivo del progetto “Prospettive Jazz” di AccademiaMonferrato (con Mirko Bracale alla chitarra, Gianni Robotti a sax e clarinetto, Flavia Porcu alla voce). L’appuntamento è promosso da AccademiaMonferrato e realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Con queste date si chiude la programmazione 2026 di Monferr’Autore, che da aprile ha ospitato grandi protagonisti della musica, del teatro e della cultura come Ron, Riccardo Rossi, Violante Placido, Paolo Migone, Cisco, Davide Van De Sfroos, Banda Osiris, Boosta e molti altri.

Una manifestazione multiforme, che intreccia canzone d’autore, rock, folk, teatro, cinema, umorismo, letteratura e altro ancora, spesso con formule che prevedono un dialogo con gli ospiti, in una sorta di live journalism.

I 27 appuntamenti hanno attraversato la provincia di Alessandria, valorizzando il Monferrato (sito Unesco) e i suoi dintorni, in un percorso tra le colline, le risaie e il Po, a un’ora da Torino, Milano e Genova.

www.accademiamonferrato.it/monferrautore-festival/

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