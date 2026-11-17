Approvazione da parte del Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo dell’affidamento del servizio di igiene urbana ad AEMME Linea Ambiente (ALA).

L’operazione strategica, che vedrà la fusione per incorporazione di Nord Milano Ambiente in ALA, diventerà operativa a partire dal 1° marzo 2027.

«Abbiamo intrapreso un percorso di grande rilevanza strategica, un’operazione straordinaria su scala metropolitana che punta a rafforzare il servizio di igiene urbana, mantenendone la gestione in house. Una scelta che guarda al futuro e che nasce dalla volontà di superare le criticità della gestione quotidiana per costruire un modello di servizio sempre più moderno, efficiente e capace di rispondere alle esigenze dei territori e dei cittadini. Vogliamo investire non soltanto nel miglioramento dell’organizzazione e della pianificazione degli interventi, ma anche nella qualità del servizio, nella capacità progettuale e nell’innovazione, valorizzando ogni fase della filiera della raccolta. L’obiettivo è compiere un salto di qualità, garantendo standard di efficienza sempre più elevati e una visione di lungo periodo. Un ringraziamento va ai dipendenti di Nord Milano Ambiente per il lavoro fin qui svolto». Commenta Giacomo Giovanni Ghilardi, Sindaco di Cinisello Balsamo.

Per Cinisello Balsamo l’operazione significa entrare in una rete pubblica strutturata, capace di mettere a sistema competenze gestionali, tecnologie e impianti.

«Ringraziamo l’Amministrazione e il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo per la fiducia accordata al nostro progetto industriale. Ci prepariamo ad assumere con grande senso di responsabilità la gestione di una città di 75.000 abitanti, una delle realtà più popolose dell’area metropolitana milanese. Nei prossimi mesi lavoreremo per accompagnare l’iter di fusione e preparare una transizione ordinata verso il 1° marzo 2027, garantendo la continuità e la regolarità del servizio per lavoratori e cittadini. Il nostro obiettivo è portare la raccolta differenziata oltre la soglia del 65% già nel corso del primo anno, puntando su qualità del servizio, innovazione e ascolto del territorio». Dichiara Tommaso Bertani, Amministratore Delegato di AEMME Linea Ambiente.

Di seguito i punti salienti del nuovo piano per il terzo comune più popoloso dell’hinterland:

Continuità occupazionale: garantito il posto di lavoro per tutti gli 80 dipendenti (operativi e amministrativi) di NMA.

garantito il posto di lavoro per tutti gli 80 dipendenti (operativi e amministrativi) di NMA. Obiettivo ambientale: superamento del 65% di raccolta differenziata già nel primo anno di gestione.

superamento del 65% di raccolta differenziata già nel primo anno di gestione. Nuovi servizi per il decoro: introduzione del “netturbino di quartiere”, spazzamento meccanizzato esteso alla domenica e nuovi ritiri su misura per le utenze commerciali.

introduzione del “netturbino di quartiere”, spazzamento meccanizzato esteso alla domenica e nuovi ritiri su misura per le utenze commerciali. Piattaforma Ecologica: orari ampliati (3 ore in più al giorno) e nuovi accessi digitalizzati tramite CRS in via Petrella.

orari ampliati (3 ore in più al giorno) e nuovi accessi digitalizzati tramite CRS in via Petrella. Lotta al degrado: introduzione di ispettori ambientali, fototrappole e una squadra quotidiana per la rimozione dei rifiuti abbandonati.

I prossimi passi Nei prossimi mesi ALA, Nord Milano Ambiente e gli uffici comunali proseguiranno il lavoro necessario al completamento dell’iter che porterà alla fusione per incorporazione e all’avvio del servizio di gestione dell’igiene urbana sul territorio comunale a partire dal 1° marzo 2027. https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Altri articoli di ambiente su Dietro la Notizia