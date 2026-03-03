Sfilate: il ritorno delle modelle curvy più belle che mai

Sono ritornate in passerella più belle che mai le modelle curvy.

All’hotel Melia, in via Masaccio a Milano, hanno sfilato all’evento creato da Identity Milano di Laura Panigatti e Mad Mood di Marianna Miceli. Era presente anche il presidente di Assomoda Maurizio Governa.

A creare ben due collezioni, la giornalista Barbara Braghin, di Porto Viro, Rovigo, che questa volta non ha sfilato come modella curvy, ma come stilista per donne prosperose, con il brand BB Barbara Braghin.

Nel presentarla, Panigatti e Miceli, hanno raccontato che, quando si sono conosciute, era in una campagna di sensibilizzazione contro anoressia, bulimia. E che, ora, in questa sfilata, vogliono ricordare che è importante che ogni donna si voglia bene e che si senta bene con sé stessa.

“Questo è un altro sogno realizzato per me – afferma Barbara Braghin -. Da tutta la vita colleziono volumi ricercati di storia della moda e del costume. Da adolescente, ritagliavo le foto delle modelle dalle famose riviste di moda e le incollavo sul mio diario. Da sempre appassionata di moda, con queste modelle curvy voglio portare in passerella autostima, consapevolezza e sicurezza di sé, proprio come la mia frase: “Mi Stimo con Stile”. Cioè amarsi ad ogni età e sentirsi belle”.

Le collezioni indossate dalle modelle sono state due. Una per uno shooting fotografico, ispirata agli anni ’20, con le modelle vestite di nero con collana di perle bianche, guanti, coroncina e piuma di colore fucsia.

L’altra ispirata alle dame del cinema degli anni ’30, dove l’eleganza festiva abbraccia una silhouette sinuosa e sofisticata, fortemente influenzata dal glamour di Hollywood.

In passerella, le modelle Francesca Angelo di Milano; Debora Bellini di Civitavecchia; Maria Gallo di Napoli; Julieta Harrow di Torino; Manuela Grieco di Torino; Claudia Sanseverino di Bologna; Claudia Tazzara di Bolzano; Daniela Piva di Ferrara; Bruna Kasalla, Elisa Pizzardo, Elisa Romagnolo, Antonella Dorgia e Lisa Zucconelli della Provincia di Rovigo.

Alla fine della sfilata Barbara Braghin, ha ricevuto un attestato di partecipazione all’evento.

