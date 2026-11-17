Si è tenuto giovedì scorso in Prefettura un tavolo di confronto sull’aeroporto di Bresso, con la partecipazione di ENAC, dei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo e Milano, della Città metropolitana di Milano, della Croce Rossa Italiana, dell’Agenzia del Demanio, del Parco Nord Milano, del Politecnico di Milano e di Regione Lombardia.

Per la Città metropolitana ha preso parte la consigliera delegata alla Mobilità Daniela Caputo, che ha sottolineato come il passaggio di gestione da ENAC a ENAC Servizi, pur avvenendo all’interno dello stesso ente, avrebbe richiesto un momento di condivisione anticipata con i territori e con l’ente di area vasta.

“Non si tratta di un mero passaggio interno – ha dichiarato Caputo – quando si interviene su un’infrastruttura che interessa più comuni e un contesto di pregio ambientale come il Parco Nord, la conoscenza e il confronto preventivo sono il modo con cui si costruisce fiducia e si evita che le decisioni arrivino preconfezionate”.

Nel corso dell’incontro la Città metropolitana ha chiesto di ricevere quanto prima la bozza del regolamento di scalo, per poter formulare osservazioni e contributi, nel rispetto del ruolo di ENAC. È stata inoltre ribadita la necessità di una valutazione attenta della compatibilità delle scelte future con il Piano territoriale metropolitano e di un’analisi di sostenibilità ambientale.

“Quell’area non è solo un campo di volo – ha aggiunto Caputo – fa parte di una dimensione di parco che va tutelata. L’aeroporto nasceva con una vocazione di pubblica utilità e quella vocazione va preservata. Siamo pronti a ragionare su eventuali riqualificazioni orientate alla ricerca scientifica, a un polo culturale di eccellenza legato alle università o a funzioni di fruizione pubblica. Quello che non possiamo accettare è un’impostazione che privilegi solo il traffico commerciale senza un bilanciamento chiaro con la salute, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini”.

La Città metropolitana ha sollecitato anche l’aggiornamento e la condivisione dei dati di monitoraggio ambientale di ARPA, chiedendo che al prossimo tavolo – da programmare per gennaio 2027 – si portino elementi concreti.

È stata infine sottolineata l’importanza della presenza della Croce Rossa Italiana, che garantisce un servizio di pronto intervento, formazione sulle attività di urgenza e protezione civile, e un hub operativo di interesse regionale.

“I diritti, i bisogni e gli interessi vanno posti in una condizione di equilibrio” ha concluso Caputo. “La Città metropolitana non ha preclusioni a priori, ma mette al primo posto la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e il diritto a conoscere le prospettive future di un’area che appartiene a tutte e tutti”.

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