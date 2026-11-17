FRANCESCO DE GREGORI è tornato live con “Nevergreen (Perfette Sconosciute)”, una serie di concerti intimi che accompagnano il pubblico in un viaggio attraverso le canzoni meno conosciute del vasto repertorio del cantautore, delle vere e proprie “gemme”.

Dopo 15 date al Teatro Sala Umberto di Roma (dal 27 ottobre al 15 novembre), la residenza si trasferisce al Teatro Out Off di MILANO (dove De Gregori torna dopo l’esperienza del 2024) dal 25 novembre al 22 dicembre.

L’intimità del teatro a misura d’uomo crea un’atmosfera ogni sera irripetibile.

La scaletta è sempre diversa a ogni concerto e permette così di scoprire (o riscoprire) alcuni capolavori nascosti del repertorio di De Gregori, canzoni affascinanti, raramente proposte dal vivo.

FRANCESCO DE GREGORI è accompagnato sul palco dalla sua band composta da GUIDO GUGLIELMINETTI (basso e contrabasso), PRIMIANO DI BIASE (direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica), CARLO GAUDIELLO (piano e tastiere), PAOLO GIOVENCHI (chitarre), ALESSANDRO VALLE (pedal steel guitar e mandolino) e SIMONE TALONE (batteria e percussioni). Coriste FRANCESCA LA COLLA e CRISTINA GRECO.

Di seguito le 20 date milanesi di “Nevergreen (Perfette Sconosciute)”:

25 novembre

26 novembre

28 novembre

29 novembre

1 dicembre

2 dicembre

4 dicembre

5 dicembre

6 dicembre

8 dicembre

9 dicembre

11 dicembre

12 dicembre

13 dicembre

15 dicembre

16 dicembre

18 dicembre

19 dicembre

20 dicembre

22 dicembre

A marzo e aprile 2027 “Nevergreen (Perfette Sconosciute)” arriverà per la prima volta in tour nei teatri di tutta Italia.

Alle date già annunciate, si aggiunge un concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di ROMA il 3 maggio. Prevendite disponibili

Le prevendite sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di vendita abituali.

Il tour è prodotto da Friends & Partners.

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