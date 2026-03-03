In una tranquilla banca di provincia, dove la routine sembra regnare sovrana, una serie di piccoli eventi imprevedibili innesca una catena di situazioni caotiche e irresistibili. Un gruppo di persone comuni decide – quasi per caso, quasi per gioco – di organizzare una rapina.

Senza saperlo, un secondo gruppo con le stesse intenzioni si sta preparando proprio nello stesso momento. Due piani paralleli, due follie improvvise, un unico istante destinato a incrociarle.

Ne nasce un’avventura vivace, irriverente e ricca di colpi di scena, dove coraggio improvvisato, alleanze improbabili ed equivoci continui ribaltano ogni certezza.

“Colpi a sorpresa” nasce dal desiderio dell’autore di dare forma a un’idea nata sul palco, durante uno sketch di improvvisazione. La domanda che ha guidato la scrittura è semplice e potente: cosa spinge i personaggi a fare ciò che fanno?

Da questo spunto prende vita una storia dinamica, surreale e profondamente umana, un omaggio alla creatività e alle infinite possibilità delle persone comuni quando si trovano catapultate in situazioni fuori dall’ordinario.

Oltre all’autore saranno presenti gli allievi di teatro dell’Officina dell’Arte coordinati dal regista Mauro Stante per una breve interpretazione inerente il libro.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3893126525, l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

