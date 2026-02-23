Il Giappone arriva nella capitale con i Japan Days, il festival che celebra tutte le sfumature della cultura del Sol Levante.

Per due giorni, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, l’Atlantico Live – Eur si trasformerà in un vero e proprio viaggio tra sapori, arti tradizionali, sport, giochi e divertimento per grandi e piccini.

Un evento inclusivo, con tantissimi provenienti da tutta la penisola. Il festival propone anche una ricca gamma di workshop creativi e culturali, aperti a tutte le età.

Tra le novità di questa edizione c’è il workshop Semamori, con Michela Martire, esperta di ricamo sashiko, dove i partecipanti realizzeranno un talismano ASANOHA puntaspilli, tradizionalmente cucito dalle mamme giapponesi dietro i kimoni dei loro bambini per proteggerli dal Male.

Non mancheranno i laboratori di kintsugi, shodō (calligrafia), origami, bonsai, kokedama, ikebana, disegnare manga, oltre a corsi di lingua e cultura giapponese.

Ospite speciale: Yosuke Aikawa, moderno samurai giapponese, maestro di katana, volto noto della tv, che si esibirà in alcune emozionanti performance live.

Inoltre, IncanTales organizzerà un Cosplay Contest, un concorso-spettacolo nel quale i cosplayer mostreranno le loro creazioni.

Madrina ufficiale e giudice dell’evento sarà la celebre scrittrice Licia Troisi, considerata una delle voci più importanti del fantasy italiano contemporaneo.

Licia Troisi sarà anche presente ai Japan Days per un Meet & Greet (talk e firmacopie del suo ultimo libro Saving Lucca edito da Mondadori).

I Japan Days sono l’occasione perfetta per vivere un weekend immersi nella bellezza, nella creatività e nell’energia del Giappone, tra tradizione e modernità, sapori autentici, esibizioni e intrattenimento. Una festa per tutta la famiglia e per tutti gli appassionati di J-Culture.

Per scoprire tutte le attività e prenotare i laboratori: www.japandays.it

