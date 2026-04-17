Umarell tour: visite guidate al cantiere del Parco di Lucernate

Trentamila metri quadrati di verde, un orto condiviso, 2.000 nuovi arbusti e alberi, aree gioco e sport: un nuovo cuore verde per Rho è in corso di realizzazione e sabato 18 aprile 2026 sarà possibile conoscerlo da vicino con una visita guidata al cantiere.

L’Amministrazione comunale ha ideato il format “Umarell tour” per accompagnare i cantieri che prenderanno vita nei prossimi mesi in tutta la zona sud della città, tra Lucernate e San Martino, grazie al progetto Ponti e Cerniere.

“Questo è il primo dei cantieri del grande progetto Ponti e Cerniere – spiega il sindaco Andrea Orlandi – Parchi, ciclabili, spazi per le scuole e per i giovani: sono tante le azioni del progetto, che guarda alle nuove generazioni e alla sostenibilità ambientale. Con queste visite vogliamo condividere con i cittadini le trasformazioni in corso e far conoscere i nuovi servizi in arrivo, che riguardano tutta la città di Rho”.

“I lavori procedono bene e presto l’area potrà essere restituita ai cittadini, a iniziare dall’orto condiviso – aggiunge l’assessora all’ambiente Valentina Giro – La riqualificazione del parco è accompagnata da una riqualificazione di via Magenta e dalla sistemazione di via della Vittoria, oltre che del parcheggio del cimitero della frazione, opere molto attese dai cittadini e che inizieranno a breve”.

L’appuntamento per sabato è in via Verbania, a partire dalle ore 10.00. Per partecipare è necessario iscriversi a uno dei tre turni di visita al link entro la mezzanotte di giovedì 16 aprile.

Durante la mattina sarà possibile dialogare con il Sindaco Andrea Orlandi, con l’assessora all’Ambiente Valentina Giro, e avvicinarsi ai progetti sociali e culturali che stanno già animando il quartiere, seguiti dall’assessore Paolo Bianchi.

Ponti e Cerniere è un finanziamento della Strategia di sviluppo urbano sostenibile (SSUS) realizzato con il sostegno dei fondi Europei FESR, FSE+, FSC.

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