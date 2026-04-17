Il nuovo libro di Piero Angela, “Chiedetevi sempre perché”, a cura di Massimo Polidoro

C’è una domanda che ha accompagnato tutta la vita di Piero Angela, ed è la stessa che accende lo sguardo di ogni bambino davanti al mondo: perché?

Perché si nasce e perché si muore. Perché il Sole, la Luna e i pianeti. Perché gli alberi, gli animali, le stagioni. Perché l’uomo, perché l’Universo. È stata proprio questa curiosità originaria, infantile e inesauribile, a guidare Piero Angela nello studio, nella ricerca e poi nella sua straordinaria opera di divulgazione, fino a farne un Maestro per generazioni di italiani.

Da questa lezione nasce Chiedetevi sempre perché, un libro che invita a coltivare il dubbio, la conoscenza e il pensiero razionale come strumenti per comprendere la realtà e crescere come individui. Un viaggio appassionante tra le grandi domande dell’umanità e le risposte che la scienza, nel tempo, ha saputo costruire con chiarezza, metodo e immaginazione.

«Esistono infatti in natura dei meccanismi di base (o delle regole del gioco, se preferite) che, una volta compresi, offrono una visione più chiara dell’insieme. È un po’ come quando si impara la tavola pitagorica: una volta capito il meccanismo, si è in grado di svolgere da soli qualunque operazione. Non è sempre così, ovviamente, ma nell’insieme queste regole del gioco si rivelano utilissime.»

Il volume, arricchito da quattro tavole illustrate di Marcello Crescenzi dedicate all’Universo, all’Evoluzione, all’Uomo e alla Scienza, raccoglie storie, aneddoti e riflessioni selezionati da Massimo Polidoro, amico e stretto collaboratore di Piero Angela, attraverso un prezioso lavoro nell’archivio personale del grande giornalista, dove sono conservati testi, interviste e conferenze che attraversano oltre settant’anni di carriera.

Dalle origini dell’Universo e dell’uomo all’avvento della scienza e alle sue prospettive future, Chiedetevi sempre perché affronta con chiarezza, precisione e passione i quesiti universali, ma anche quelli più quotidiani e personali che da sempre accompagnano l’esperienza umana. Un libro che raccoglie e rilancia l’eredità culturale di Piero Angela: non smettere mai di interrogarsi, osservare, capire.

Piero Angela, scomparso nel 2022 a 93 anni, è stato il più grande divulgatore scientifico italiano. Giornalista, conduttore televisivo e saggista, ha pubblicato oltre trenta libri, molti dei quali tradotti in diversi Paesi.

Massimo Polidoro è giornalista, scrittore e divulgatore scientifico. Autore di numerosi libri, con Mondadori ha pubblicato La meraviglia del tutto (2024), scritto con Piero Angela, e Una vita ben spesa (2025).

Chiedetevi sempre perché sarà in libreria dal 28 aprile ed è già in preorder su tutti gli store online.

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