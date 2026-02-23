Arriva al cinema dal 5 marzo: “Paul & Paulette Take a Bath”

Arriva nei cinema italiani dal 5 marzo PAUL & PAULETTE TAKE A BATH, distribuito da Cat People, film d’esordio dell’inglese Jethro Massey, presentato alla Settimana Internazionale della Critica della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha conquistato il Premio del Pubblico.

In una Parigi intima e inconsueta, dall’incontro casuale tra l’americano Paul e la francese Paulette nasce un insolito rapporto che si sviluppa attorno a un gioco macabro: la messa in scena di crimini cruenti di epoche passate nei luoghi in cui sono avvenuti.

Per lei è un tentativo di fuggire dai ricordi che la perseguitano. Per lui, aspirante fotografo, un modo di esprimersi. Insieme creano un mondo tutto loro, uno spazio sospeso, fragile e inevitabilmente destinato a trasformarsi. Per quanto le loro strade rimarranno unite?

Sotto la superficie della commedia poco romantica e molto cinica, PAUL & PAULETTE TAKE A BATH oscilla tra malinconia e grottesco, raccontando due solitudini che si riconoscono senza però mai riuscire davvero a coincidere.

Attraverso leggerezza e inquietudine, il film affronta temi contemporanei come il fascino del true crime, la nostra attrazione per i luoghi segnati dalla tragedia e il bisogno di mettere in scena sé stessi per riuscire a stare al mondo.

https://www.catpeople.it

