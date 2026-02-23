Si arricchisce la lineup della sesta edizione di SEQUOIE MUSIC PARK
Il 29 giugno saliranno sul palco del Parco delle Caserme Rosse di Bologna i SUBSONICA, il 2 luglio FULMINACCI e il 12 luglio FRAH QUINTALE.
Sono aperte le prevendite per la data dei SUBSONICA su Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket e nei circuiti di prevendita abituali.
La rassegna si conferma uno degli appuntamenti musicali più rilevanti dell’estate bolognese, pronta ad accogliere il pubblico con un cartellone ricco e trasversale, capace di abbracciare generi e linguaggi diversi, mantenendo alta la qualità artistica che da sempre contraddistingue la rassegna.
Questa la lineup completa ad oggi:
16 giugno KNEECAP
23 giugno THREE DAYS GRACE (UNICA DATA ITALIANA)
25 giugno OF MONSTERS AND MEN
28 giugno ALFA
29 giugno SUBSONICA
1 luglio NU GENEA
2 luglio FULMINACCI
4 luglio IDLES
6 luglio MORAD
7 luglio CAPAREZZA (SOLD OUT)
8 luglio CAPAREZZA
11 luglio OPETH
12 luglio FRAH QUINTALE
13 luglio BELLE AND SEBASTIAN
15 luglio TONY PITONY
16 luglio INTERPOL (UNICA DATA ITALIANA DA HEADLINER)
21 luglio LITFIBA
AND MORE TBA…
I biglietti sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali: https://www.sequoiemusicpark.com/.
https://www.sequoiemusicpark.com/ – https://www.instagram.com/sequoiemusicpark/ – https://www.facebook.com/SequoieMusicPark
Altri articoli di musica su Dietro la Notizia