12.1 C
Milano
lunedì, Febbraio 23, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

Si arricchisce la lineup della sesta edizione di “Sequoie Music Park”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
69
Sequoie_music_park
Sequoie_music_park

Si arricchisce la lineup della sesta edizione di SEQUOIE MUSIC PARK

Il 29 giugno saliranno sul palco del Parco delle Caserme Rosse di Bologna i SUBSONICA, il 2 luglio FULMINACCI e il 12 luglio FRAH QUINTALE.

Subsonica-ph-Ivan-Cazzola_
Subsonica-ph-Ivan-Cazzola_

Sono  aperte le prevendite per la data dei SUBSONICA su Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket e nei circuiti di prevendita abituali.

Fulminacci_ph-Filiberto-Signorello_
Fulminacci_ph-Filiberto-Signorello_

La rassegna si conferma uno degli appuntamenti musicali più rilevanti dell’estate bolognese, pronta ad accogliere il pubblico con un cartellone ricco e trasversale, capace di abbracciare generi e linguaggi diversi, mantenendo alta la qualità artistica che da sempre contraddistingue la rassegna.

frah_quintale_

frah_quintale_

Questa la lineup completa ad oggi:

16 giugno KNEECAP
23 giugno THREE DAYS GRACE (UNICA DATA ITALIANA)

25 giugno OF MONSTERS AND MEN

28 giugno ALFA

29 giugno SUBSONICA

1 luglio NU GENEA
2 luglio FULMINACCI

4 luglio IDLES

6 luglio MORAD

7 luglio CAPAREZZA (SOLD OUT)

8 luglio CAPAREZZA

11 luglio OPETH

12 luglio FRAH QUINTALE
13 luglio BELLE AND SEBASTIAN

15 luglio TONY PITONY

16 luglio INTERPOL (UNICA DATA ITALIANA DA HEADLINER)

21 luglio LITFIBA

AND MORE TBA…

I biglietti sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali: https://www.sequoiemusicpark.com/.

https://www.sequoiemusicpark.com/https://www.instagram.com/sequoiemusicpark/https://www.facebook.com/SequoieMusicPark

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
“Artisti alle Biennali 1900-1960”: mostra fino al 12 aprile 2026
Articolo successivo
“Japan Days”: il Festival di J-Culture più amato in Italia arriva nella capitale
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy