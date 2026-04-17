LA DENUNCIA di Ivan Cotroneo all’Elfo fino al 19 aprile

Dal 14 al 19 aprile torna in scena a Milano (dove era stato proposto per sole due repliche nella scorsa stagione) La denuncia.

Una sorta di ‘giallo dei sentimenti’, secondo la definizione dell’autore, Ivan Cotroneo, ambiento tra le mura di un’aula scolastica. Un’indagine intorno alle verità e motive e oggettive delle azioni umane.

La denuncia affronta i temi del consenso, del rispetto, della manipolazione, del ricatto emotivo che possono nascondersi dietro un rapporto tra docente e discente. Un rapporto in cui in qualche modo la seduzione entra fatalmente, a volte in maniera innocente, come arma e strumento maieutico, come persuasione intellettuale.

Altre volte, invece, prende le forme di una violenza, diventa abuso di potere.

Un testo teso, con un epilogo sorprendente. Una sfida dialettica e di visioni del mondo tra due donne in due età diverse della vita che si rivelano, solo alla fine, più vicine di quanto si potrebbe immaginare.

La denuncia tratta un tema attuale, da questo deriva l’urgenza della scrittura e della messa in scena, e contemporaneamente si rifà a classici del teatro contemporaneo, come The Children’s Hour, in cui la discriminazione per orientamento sessuale è presente in forme sottili e inaspettate.

Il tono è quello di un mistero da ricostruire, ma nella storia un twist trasforma il mistero quasi processuale in una dichiarazione d’amore.

«Un atto unico diviso in tre quadri, una sorta di ‘giallo dei sentimenti’ – così lo descrive l’autore e regista Ivan Cotroneo. In scena vediamo una professoressa e la sua studentessa: la ragazza accusa l’insegnante di molestie, dopo essere rimaste sole in classe, a scuola ormai deserta. Ma ci sono due versioni opposte dei fatti. Nella seconda parte torniamo indietro come in un flashback, per vedere cosa è accaduto veramente. Poi c’è

un epilogo che rimette tutto in discussione».

La denuncia

testo e regia Ivan Cotroneo

con Marta Pizzigallo, Elisabetta Mirra

scene Monica Sironi

costumi Alberto Moretti

luci Gianfilippo Corticelli

musiche originali Gabriele Roberto

produzione Diana Or.i.s

Teatro Elfo Puccini, sala Fassbinder, corso Buenos Aires 33, Milano

Orari: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 20.00 | sabato ore 19.30 | domenica ore 16.00

Prezzi: intero € 38/34 | <25 anni € 15 | >65 anni € 23 | online da € 16,50

Biglietteria: tel. 02.0066.0606 – biglietteria@elfo.org – whatsapp 333.20.49021

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