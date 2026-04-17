Le iniziative del Gruppo il sole 24 Ore per il Salone del mobile

In occasione del Salone del Mobile di Milano, il Gruppo Il Sole 24 ORE mette in campo una copertura editoriale ampia e articolata che accompagna l’intera settimana internazionale del design, integrando informazione, analisi e racconto dei protagonisti con un presidio radiofonico in diretta dalla fiera.

Il sistema editoriale del gruppo si attiva su più livelli e piattaforme. A partire dal Sole 24 Ore con il Rapporto Design in edicola con Il Sole 24 Ore il 21 aprile, affiancato da un dossier online su ilsole24ore.com che raccoglie approfondimenti, analisi e contenuti multimediali aggiornati in tempo reale, e dal numero speciale del mensile HTSI – Il Sole 24 Ore Superior Interiors, disponibile dal 24 aprile in edicola con il quotidiano. Mentre Radio 24 segue in diretta la manifestazione dagli studi allestiti a Rho Fiera Milano .

Il Rapporto Design, articolato in 48 pagine, in edicola con il quotidiano il 21 aprile e disponibile anche sullo sfogliatore digitale, giorno di apertura della fiera, rappresenta uno degli strumenti centrali di lettura del comparto. Propone una raccolta sistematica di dati economici e di scenario, insieme all’analisi della congiuntura e delle tensioni geopolitiche e delle loro ripercussioni sull’industria del design.

Accanto a questo, offre un monitoraggio delle tendenze distributive e delle strategie nei mercati maturi ed emergenti. Senza trascurare le novità di prodotto. Dall’arredo ai complementi, fino ai comparti delle cucine e dell’arredo bagno, protagonisti in fiera con Eurocucine e il Salone Internazionale del Bagno . A questi si affianca nel 2026 la novità del Salone Raritas dedicato al collectible. Mentre un’attenzione particolare viene riservata agli anniversari aziendali e alle figure che hanno contribuito a definire il successo del settore.

Parallelamente, il numero di aprile di HTSI, Superior Interiors, in edicola e in versione digitale con Il Sole 24 Ore venerdì 24 aprile, sviluppa una riflessione sullo spazio domestico come luogo di rigenerazione. Una sintesi evoluta tra estetica, benessere e tecnologia. La casa viene interpretata come organismo vivo e piattaforma di dialogo tra interno ed esterno, natura e innovazione.

Il racconto si sviluppa attraverso il contributo di progettisti e creativi come Ronan Bouroullec , Oscar Lucien Ono , Gustaf Westman , Berry Dijkstra , Greg Foster e Kmishma Swali . In un percorso che attraversa linguaggi progettuali, materiali e visioni. Ampio spazio è dedicato anche agli approfondimenti: dal verde urbano tra terrazze e giardini fino alle gallerie, alle nuove architetture del benessere, come le saune private, e alle evoluzioni del minimalismo negli spazi notte.

Sul fronte radiofonico, Radio 24 consolida la propria presenza al Salone del Mobile, con i propri studi a Rho Fiera Milano, dal 21 al 26 aprile, presso lo stand di Scavolini, Hall 2 Stand B-3 B-9, dove saranno trasmessi numerosi programmi che accompagneranno il pubblico tra analisi economiche, approfondimenti e interviste. Martedì 21 aprile sono previste le dirette di Effetto giorno e di Focus economia.

Mercoledì 22 aprile saranno presenti in fiera Due di denari ed Essere e avere. Giovedì 23 aprile è in programma la registrazione di Off Topic e venerdì 24 aprile andranno in onda Uno nessuno 100Milan e il programma di sport Tutti convocati. Sabato 25 aprile spazio a Si può fare e Radiotube, mentre domenica 26 aprile sono previsti TikTokers e Radio Next.

Giorno dopo giorno anche Il Sole 24 Ore segue l’intera manifestazione e ilsole24ore.com dedica un dossier online sulle novità dalla fiera e dal Fuorisalone, con interviste, videoreportage e approfondimenti dalla manifestazione stessa, ma anche dalle varie zone della città. Non solo l’intero ecosistema editoriale del gruppo con le sue piattaforme digitali, IlSole24OreTV e canali social, garantisce un aggiornamento continuo anche su quanto accade in fiera e nei distretti del Fuorisalone, restituendo in tempo reale l’evoluzione del design contemporaneo e delle sue implicazioni economiche e culturali.

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