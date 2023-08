Ad agosto Spirit de Milan è aperto per ferie!

Il punto di riferimento per i milanesi, sorto nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara, non si ferma (ad eccezione dei giorni 13-14-15 agosto in cui lo Spirit de Milan rimane chiuso).

Anche nella calda estate, il locale meneghino dal gusto vintage accompagna gli amanti della musica dal vivo swing, jazz, blues e non solo con sempre nuovi appuntamenti con musica dal vivo, ballo e tanto divertimento.

Questi i prossimi appuntamenti:

MARTEDÌ 1 AGOSTO

Alle 22.00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi” in versione agostana: protagonisti di questa speciale versione Flavio Pirini, Folco Orselli e ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO

Alle 22.00 – PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO – OPEN MIC: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Per partecipare, bisogna prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

GIOVEDÌ 3 AGOSTO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con TEKA P: gruppo che nel loro spettacolo alterna canzoni di loro produzione e brani classici di artisti quali Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Walter Valdi, Dario Fo.

VENERDÌ 4 AGOSTO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con FUNKY TOWN: una serata all’insegna della musica di Otis Redding, Marvin Gaye, Chaka Khan, Stevie Wonder, Michael Jackson, Bruno Mars e tanti altri, con un sound avvolgente in cui si fondono la potenza del soul vecchio stile e la libertà del funk.

A seguire Dj Set con la musica anni 70-80-90 di Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 5 AGOSTO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con MR ANDREW & THE GOOD GUYS: gruppo che negli anni si è avvalso della collaborazione di grandissimi strumentisti del genere partecipando a diversi festival ed eventi nazionali ed internazionali e che propone un repertorio di classici della tradizione jazzistica americana rigorosamente legati all’Era dello Swing degli anni ’30-‘40.

A seguire Swing Dj set con Big Mama.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 6 AGOSTO

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con TINO CAPPELLETTI & KAPPELMAN JOY BAND: dopo aver militato per circa 20 anni nella Treves Blues Band e per altri 15 anni con la Baker Street Band – prima come bassista poi come chitarrista – Tino Cappelletti nel 2011 crea la sua Kappelman Joy Band con la quale incide il suo primo lavoro da solista. Vanta diverse collaborazioni con grandi del blues americani ed ha partecipato ai più prestigiosi festival blues italiani ed europei.

LUNEDÌ 7 AGOSTO lo Spirit de Milan rimane chiuso.

MARTEDÌ 8 AGOSTO

Alle 22.00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi” in versione agostana: protagonisti di questa speciale versione Flavio Pirini, Folco Orselli e ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO

Alle 19.30 – concerto di MAX E VERONICA: Max De Bernardi, grande conoscitore del genere country blues, incontra Veronica Sbergia, cantante, ukulelista e suonatrice di washboard. Insieme dal 2009, dall’inizio del 2017 decidono di dare vita ad un nuovo percorso musicale sotto il nome di Max & Veronica. Il repertorio si concentra sulla musica Roots Americana, non solo Blues ma anche country, folk, ragtime e swing. Il tutto suonato con strumenti acustici e con attenzione alla tradizione riuscendo nello stesso tempo a rendere fresca ed estremamente godibile da parte del pubblico questa proposta musicale.

GIOVEDÌ 10 AGOSTO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con LUCA MACIACCHINI: one man show tutto milanese con uno spettacolo che è un’antologia di brani appartenenti al repertorio della canzone popolare lombarda e del cabaret milanese, da Nanni Svampa a Walter Valdi, da Enzo Jannacci fino alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini.

VENERDÌ 11 AGOSTO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con BLOW: con il loro repertorio che vuole essere un tributo alle più grandi hit mondiali della musica pop, hip hop, r’n’b rock e dance, lo show propone un spettacolo di medley tematici per genere e artista, in un flusso continuo di musica coinvolgente tutta da cantare e ballare in un vero e proprio viaggio musicale!

A seguire Dj Set con Andrea Amici.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 12 AGOSTO

Alle 22.30 – Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT: nuova attesissima serata all’insegna dello swing allo Spirit de Milan!

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 13, LUNEDÌ 14 E MARTEDÌ 15 AGOSTO lo Spirit de Milan rimane chiuso.

