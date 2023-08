Isabeau, Isabella Biffi, il suo percorso di vita e artistico

Isabeau, Isabella Biffi

Sono stata via molto tempo, forse troppo dal campo musicale come cantautrice. Per 13 anni e più, mi sono dedicata esclusivamente al volontariato, a quelli considerati gli ultimi degli ultimi….

Tempo perso, mi hanno detto in tanti, fatica sprecata ma io rispondo a tutti costoro che è stato invece un dono prezioso che l’universo ha voluto farmi ed oggi comprendo anche il perché…..

Isabeau, Isabella biffi ora

Ora un nuovo step della mia vita mi attende e scopro inaspettatamente che alcune delle mie canzoni lasciate nel cassetto per troppo tempo e poi messe sui Social sono seguite con interesse in diverse parti del mondo.

In questi anni mi sono dedicata molto alla scrittura e ho messo in scena diversi Musical ideati, scritti e prodotti da me quali Siddhartha, Il Figliol Prodigo, Sanremo Musical e un ultimo che metterò in scena a fine 2024 quando riuscirò a completare le musiche.

Ho scritto un libro “Libera dentro” che raccoglie un po’ la mia storia e il mio vissuto e che lo si può trovare su Amazon.

Isabeau, Isabella Biffi, la ripartenza

Mi chiedono in tanti di continuare a cantare e allora lo faccio con più maturità. Riparto da qui e da qualcosa di esageratamente grande che tra poco mi aspetta perché l’arte non ha età e chi si sa sfidare, non morirà mai. Non mi sono mai aspettata nulla da nessuno e pochi nella mia vita mi hanno proposto e coinvolta in grandi progetti, penso di avere dato tanto ma sono convinta che si possa dare ancora di più, ecco perché ho sempre preso l’iniziativa da sola e di questo ne vado fiera.

Su tutti i Digital-store del mondo grazie alla nostra etichetta discografica Eventi di valore, sono pubblicate le mie canzoni per chi volesse continuare ad ascoltarmi. Un abbraccio a chi mi vuole bene.

Isabeau

