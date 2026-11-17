Dall’11 al 13 dicembre 2026 Casa degli Artisti ospita la sesta edizione di ARTINO FAAA – Festival Annuale delle Arti Applicate, progetto ideato e curato da Mariavera Chiar,i che indaga le molteplici relazioni tra arte, artigianato e design, riportando al centro il valore culturale e creativo del fare.

Per tre giorni, il piano terra della Casa si trasformerà in uno spazio di incontro e confronto tra artisti, artigiani e pubblico, attraverso una selezione di opere, edizioni, manufatti e oggetti realizzati dagli artisti che hanno partecipato ai programmi di residenza di Casa degli Artisti dal 2020 a oggi, insieme a una selezione di artigiani e artisti che hanno contribuito alla costruzione del progetto fin dalle sue origini.

ARTINO FAAA nasce dalla vocazione multidisciplinare di Casa degli Artisti e dalla volontà di esplorare un territorio di confine in cui la ricerca artistica incontra la progettazione, la manualità e la funzione. Un ambito nel quale le tradizionali distinzioni tra arti maggiori e applicate si fanno sempre più permeabili, aprendo nuove possibilità espressive e produttive. Dalle edizioni d’artista alle micro-serie, dai manufatti ai progetti sperimentali, il festival restituisce una visione ampia e contemporanea delle arti applicate, valorizzando il dialogo tra saperi artigianali, innovazione e sperimentazione. Il riferimento ideale del festival è William Morris, figura centrale del movimento Arts and Crafts, che già nell’Ottocento riconosceva nell’unione tra abilità artigianale e qualità artistica una condizione essenziale per una vita più consapevole. Una riflessione che ARTINOFAAA riprende e attualizza, riconoscendo nell’oggetto non soltanto una funzione pratica o decorativa, ma anche un’espressione di pensiero, identità e ricerca.

Accanto all’esposizione e alla possibilità di acquistare le opere o commissionare lavori personalizzabili, il programma prevede workshop, talk e momenti di confronto con artisti, designer, artigiani e professionisti del settore. Occasioni per approfondire un ambito ancora oggi complesso da definire e classificare, ma sempre più centrale nel dibattito contemporaneo sulla produzione culturale e sul rapporto tra ideazione e realizzazione. L’edizione 2026 si concluderà domenica 13 dicembre con un intervento performativo a cura di Carlo Ottolini, che amplierà ulteriormente il dialogo tra linguaggi e pratiche artistiche.

ARTINOFAAA si conferma così un appuntamento che mette in contatto diretto autori e pubblico, offrendo la possibilità di conoscere da vicino i processi creativi, la qualità dei materiali e l’unicità delle produzioni. Un’occasione per scoprire forme di creatività in cui il pensiero prende corpo nella materia e l’oggetto diventa il risultato di un incontro tra sensibilità artistiche, competenze e saperi.

In mostra edizioni e opere di:

Andrea Amadei, William Aparicio, Gianluca Arienti, Leo Atlante, Simona Barbera, Karo Baum, Nut Studio (Alessia Bernardini), Cegobi, Cora Fossati, Cromaticamilano, Sabrina D’Alessandro, Luca Di Maggio, Nina Lunderskov, Coquelicot Mafille, Claudia Müller, MV% ceramics, Shim Nan Young, Maura Tacchinardi, Love Therapy, Fabius Tita, Chiara Zucchi

Programma degli incontri e worshop:

Venerdì

16:00-18:00 Chiara Zucchi (LABORATORIO ARTISTICO)

18:00-19:00 Coquelicot Mafille e Nut Studio (LABORATORIO ARTISTICO)

18.45 Presentazione della versione illustrata del libro

Il Fisiologo. Un bestiario tra immaginario letterario e arti visive

20:00 Mariavera Chiari introduce ARTINO FAAA

20.10 Andrea Amadei SEGNO E DISEGNO

21:00-22:00 Matteo Naggi IL PESO NELL’ARIA. Il mattone da architettura a natura

Sabato

16:00-18:00 Cora Fossati (LABORATORIO ARTISTICO)

20:00-21:00 Paola Gargiulo IL FUOCO E LA PIAZZA

Artisti, fabbriche e comunità nella ceramica di Albisola, dal Novecento a oggi

Domenica

15:00-16:00 Carlo Ottolini L’ODISSEA RACCONTATA

(spettacolo dai 7 anni in su)

17:00 PRESENTAZIONE NUOVO ALBUM dI XXX

Date e orari (Ingresso libero):

Venerdì 11 dicembre 2026, ore 11.00-22.00

Sabato 12 dicembre 2026, ore 11.00-22.00

Domenica 13 dicembre 2026, ore 10.00-20.00

Sede:

Casa degli Artisti

Corso Garibaldi 89/A (entrata da via Tommaso da Cazzaniga), Milano

www.casadegliartisti.org info@casadegliartisti.org

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia