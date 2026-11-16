L’Amante, testo emblematico di Harold Pinter, porta in scena un rapporto di coppia sospeso tra desiderio, potere e ambiguità, dove la parola diventa strumento di seduzione e di controllo.
Giorgio Marchesi e Simonetta Solder danno corpo a questo duello emotivo e psicologico, in un allestimento dalle atmosfere noir, fatto di luci, ombre e geometrie oppressive.
La regia di Veronica Cruciani esalta i silenzi, le tensioni e i continui slittamenti di senso del testo, dando vita a uno spettacolo intenso e ironico, prodotto e distribuito da Savà Produzioni Creative, che interroga le dinamiche più profonde delle relazioni, tra desiderio, abitudine e maschere.
Tour teatrale 26 27
27-28-29 nov Milano Teatro Fontana
30 nov Brescia Teatro Santa Giulia
12 dic Castellammare di Stabia (NA) Teatro Supercina
14 dic Bologna Teatro Duse
16 dic Conegliano (TV) Teatro Accademia
22 gen Firenze Teatro Puccini
23 gen Barga (LU) Teatro dei Differenti
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