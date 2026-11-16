L’Amante, testo emblematico di Harold Pinter, porta in scena un rapporto di coppia sospeso tra desiderio, potere e ambiguità, dove la parola diventa strumento di seduzione e di controllo.

Giorgio Marchesi e Simonetta Solder danno corpo a questo duello emotivo e psicologico, in un allestimento dalle atmosfere noir, fatto di luci, ombre e geometrie oppressive.

La regia di Veronica Cruciani esalta i silenzi, le tensioni e i continui slittamenti di senso del testo, dando vita a uno spettacolo intenso e ironico, prodotto e distribuito da Savà Produzioni Creative, che interroga le dinamiche più profonde delle relazioni, tra desiderio, abitudine e maschere.

Tour teatrale 26 27

27-28-29 nov Milano Teatro Fontana

30 nov Brescia Teatro Santa Giulia

12 dic Castellammare di Stabia (NA) Teatro Supercina

14 dic Bologna Teatro Duse

16 dic Conegliano (TV) Teatro Accademia

22 gen Firenze Teatro Puccini

23 gen Barga (LU) Teatro dei Differenti

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