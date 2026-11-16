Enrico Brignano su Rai2 con ‘Innamorato perso’

Dopo il successo di ‘Bello di Mamma… Rai! – Speciale Tv’, che lo scorso 26 settembre ha conquistato la prima serata di Rai1 con 2.104.000 telespettatori e il 16,7% di share, Enrico Brignano torna sul piccolo schermo, in prima serata su Rai2 (ore 21.20), con ‘Innamorato perso’.

Uno spettacolo che ritrova una nuova dimensione televisiva, portando nelle case quella magia del teatro capace di trasformare il rapporto diretto con il pubblico in un’esperienza condivisa anche davanti allo schermo.

C’è qualcosa di più bello di essere innamorati? È da questa domanda che prende forma ‘Innamorato perso’, uno spettacolo che racconta le emozioni e le contraddizioni dell’innamoramento, dalle mani che sudano alle ginocchia che tremano, fino alla sensazione che il mondo possa improvvisamente apparire diverso.

Il punto di partenza è l’amore per i figli. Diventato padre da poco all’epoca dello spettacolo, Brignano scopre un sentimento capace di trasformare il suo modo di guardare alla vita. Un’emozione che si estende alla compagna, al lavoro e a tutto ciò che lo circonda, senza dimenticare le difficoltà e le contraddizioni del presente, affrontate con la sua consueta ironia.

Mattatore del one man show, capace di tenere il palcoscenico attraverso la forza della parola, la mimica e i tempi comici, Brignano accompagna il pubblico in oltre due ore di spettacolo, raccontando anche la possibilità di vivere una seconda giovinezza, ritrovando a cinquant’anni entusiasmo ed energia.

Monologhi, musiche originali, coreografie e scenografie animate da luci e immagini si alternano in un racconto che vede anche la partecipazione di Flora Canto e di un corpo di ballo.

Lo spettacolo è scritto da Brignano con Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo e Luciano Federico, con le musiche di Andrea Perrozzi, le coreografie di Marco Bebbu, i costumi di Valentina Davoli e le scene di Marco Calzavara. L’audio è di Federico Farina e le luci di Christian Andreazzoli, con la direzione tecnica di Marco Pupin.

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