XX variazioni a tre è un’indagine coreografica intensa sulla metamorfosi e sulla ricerca del sé. Attraverso il movimento che smuove, le interpreti attraversano i legami e le declinazioni dell’identità: madre, sorella, figlia, fino a riconoscersi in un’unica e profonda essenza.

Tre donne, tre performer, un solo cromosoma. Sfaccettature di una stessa personalità.

Un unico organismo, un solo respiro, un unico corpo che si compone e si scompone. Franare-Cadere-Cedere-Morire-Ricostruire-Evolvere

XX non celebra il femminile ideale, celebra il femminile che si smonta e si rimonta da solo.

Non è una storia, è una variazione. Come in musica: stesso tema, tre sviluppi diversi.

Il lavoro è coreografico, non danzato nel senso estetico.

È un corpo che si interroga.

Una parte di noi deve morire per permettere all’altra di rinascere: non è violenza estetica, è rito. XX è il cromosoma femminile, ma è anche il segno di una cancellazione da riscrivere.

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