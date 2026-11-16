Da venerdì 13 novembre, è disponibile in digitale “IL CUORE MIO FA”, il nuovo singolo di BANFY, la star di TikTok che ha generato più di 3 milioni di contenuti con i suoi brani.

Dopo il Disco di Platino conquistato con “Bam Bam” (feat. Sheridan) e un tour da oltre 300 date in tutta Italia, BANFY torna con il nuovo singolo “IL CUORE MIO FA” (STAR-M, distribuzione Universal Music Italia, produzione artistica a cura di Mitch DJ), un brano tra dance e pop neomelodico che racconta la felicità di chi va oltre il successo e trova la gioia nelle piccole cose.

Nonostante la popolarità improvvisa, Banfy continua il suo percorso musicale senza rinnegare le proprie origini. Il suo nome d’arte racchiude una curiosità familiare: il padre, grande ammiratore dell’attore Lino Banfi, lo chiamava affettuosamente “Lino” fin da bambino.

Dietro quel soprannome, diventato oggi il suo marchio artistico, si nasconde Valentino: un uomo solare, legato alla famiglia, alla propria comunità con una storia fatta di sacrifici, sogni e voglia di riscatto.

Con “IL CUORE MIO FA”, Banfy porta avanti questa identità attraverso un messaggio che non ha bisogno di proclami: si può conquistare il pubblico, diventare riconoscibili e raggiungere nuovi traguardi senza perdere il legame con ciò che conta davvero.

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