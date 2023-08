L’8 agosto presso il Museo Archeologico Capo Colonna di Crotone (via Hera Lacinia – ore 19.30 – ingresso gratuito), il chitarrista e compositore RENATO CARUSO terrà una lezione divulgativa sul rapporto tra scienza e musica da Pitagora a Turing.

Il 12 agosto Renato sarà in concerto a Crotonei (Crotone) nella suggestiva location del Villaggio Baffa nel Parco Nazionale della Sila (Località Trepidò), in occasione del Wonderful Sila Festival (inizio ore 16.00 – biglietti disponibili su Vivaticket.com).

È disponibile nelle librerie, negli store digitali e nei negozi di strumenti musicali “TEMPO – MUSICA”, il suo nuovo libro, edito da Le Ruzzole (Fingerpicking.net/ Edizioni Curci), La versione premium di “Tempo – Musica”, rilegata con punto singer, è disponibile in esclusiva sul sito www.leruzzole.it.

Con la prefazione del musicista e scrittore RENO BRANDONI, il libro conduce il lettore nei meandri del rapporto tra musica e scienza e, grazie a una serie di aneddoti, dimostra il forte legame tra le due discipline.

“TEMPO – MUSICA” è un omaggio alla famiglia Galilei, sia Galileo sia il padre Vincenzo, i primi a parlare di relatività.

Il libro, introduce una nuova teoria sulla relatività della musica, che Renato Caruso definisce “Relativismo Musicale”.

Secondo questa teoria, la musica non è statica, ma è soggetta a interpretazioni e influenze personali, sia da parte di chi la crea che di chi l’ascolta.

Il tempo e l’emozione svolgono un ruolo fondamentale nella percezione e nell’esperienza musicale, rendendo ogni esecuzione e ascolto qualcosa di unico e irripetibile.

«Come direbbe il matematico Pacioli, questo mio ultimo lavoro è la Summa delle tre discipline che ho amato fin da bambino: filosofia, scienza e musica – racconta Renato Caruso – In ognuna il tempo ha un ruolo molto importante che cerco di sviscerare in questa nuova idea di musica, non più melodia, armonia, ritmo e parola ma anche tempo, istante, emozione».

www.renatocaruso.eu

www.facebook.com/renatocaruso.official/ –

www.youtube.com/renatocaruso1982

