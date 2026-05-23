Domenica in Cascina 2026. Natura, gioco e divertimento sotto la Collina di CEM

Domenica 7 giugno dalle ore 14,30, Località Cascina Sofia – Cavenago di Brianza (MB)

Finalmente domenica… nella natura. Torna Domenica in Cascina, edizione 2026, l’iniziativa per le famiglie organizzata nella sede di CEM Ambiente a Cavenago Brianza, località Cascina Sofia.

Si terrà il 7 giugno 2026 dalle 14,30 alle 20 circa ed è organizzata da CEM Ambiente, società che gestisce il servizio di igiene urbana in un territorio composto da 77 Comuni soci.

Un intero pomeriggio di giochi, attività, laboratori, street food, spettacoli, il consueto torneo di ping pong e le visite alla ex discarica, oggi una collina di 30 ettari circa con piante e laghetti. Insomma, natura, gioco e divertimento per tutti!

Domenica 7 giugno 2026

Cascina Sofia – Cavenago Brianza (MB)

Dalle ore 14:30

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Dalle 14:30 e per tutto il pomeriggio: Giochi di oggi e di ieri, Wonder Bike, Laboratori sui RAEE, Spazio multiculturalità, Prova bici “inclusive”, Banchetto del riuso, Biliardino libero 4vs4

Ore 15:00 : laboratorio Drum Circle, inizio torneo di ping pong

Ore 15:15 : laboratori Dentro e fuori l’alveare e Giochiamo a rilassarci ; visita naturalistica all’Oasi di CEM

Ore 16:00 : laboratorio Drum Circle

Ore 16:15 : laboratori Dentro e fuori l’alveare e Giochiamo a rilassarci. Premiazioni Concorsi CEM

Ore 16:20 : Visita naturalistica all’Oasi di CEM

Ore 17:45 : Spettacolo teatrale nel bosco “Area 52”

Le visite naturalistiche e il torneo di ping pong prevedono iscrizione al desk (dalle 14,30).

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE.

Per info: comunicazione@cemambiente.it

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ATTENZIONE. Per strada chiusa. si arriva a Cascina Sofia SOLO dal centro di Cavenago (sul navigatore indicare via Manzoni e seguire per CEM Ambiente).

Si ringraziano per la collaborazione la Protezione civile di Cavenago Brianza, le GEV (Guardie ecologiche volontarie), Cooperativa il Germoglio con il progetto Vento in faccia, Offertasociale e Cooperativa sociale La Grande casa, Mani Tese e il Centro del Riuso Pantarei, il Parco PANE e il Comune di Cavenago Brianza.

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