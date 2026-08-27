Dialoghi di Maru: focus su energia, ambiente, paesaggio

Energia, ambiente, paesaggio: questi i temi al centro di Dialoghi di Maru, il momento di incontro che anticipa Maru Il peperoncino in Festa e che quest’anno sente come ancora più urgente una riflessione condivisa sul futuro del territorio.

L’appuntamento è per giovedì 27 agosto alle 19.00 in Piazzetta Giangreco a Ruffano. Interverranno: Antonio Cavallo, sindaco del Comune di Ruffano, Salvatore Vadrucci Segretario Confartigianato Imprese Lecce, Rita Accogli, Orto Botanico dell’Università del Salento.

Al centro del confronto ci sarà il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), modelli di produzione e condivisione dell’energia pulita che stanno diventando uno strumento concreto per la transizione ecologica dei territori e per l’autonomia energetica delle comunità locali. Si parlerà inoltre di eventi ecosostenibili, con un focus sull’educazione ambientale e sui Criteri Ambientali Minimi (CAM), gli standard che orientano l’organizzazione di manifestazioni pubbliche verso pratiche a basso impatto, dalla gestione dei rifiuti alla scelta dei materiali.

Non mancherà un approfondimento sull’agrivoltaico, che coniuga produzione agricola e generazione di energia solare, e sul tema più ampio della biodiversità, con particolare attenzione al ruolo che le pratiche agricole sostenibili possono avere nella tutela degli ecosistemi locali.

A chiudere il quadro dei temi sarà il paesaggio, argomento che quest’anno assume un significato particolare e doloroso alla luce dell’incendio che lo scorso 14 luglio ha devastato la Serra di Ruffano, cancellando in poche ore un patrimonio naturalistico e paesaggistico costruito in decenni, con conseguenze pesanti sulla vegetazione, sulla fauna e sugli equilibri ecologici di un’area simbolo per l’intero territorio. Un danno che impone una riflessione condivisa non solo sul valore del paesaggio come bene collettivo, ma sulle strategie concrete di prevenzione e di rigenerazione da introdurre, in un territorio come quello salentino dove identità culturale, agricoltura e ambiente sono profondamente intrecciati.

La serata sarà inoltre un’occasione per presentare le attività e gli eventi della XIII edizione di Maru Il Peperoncino in festa in cartellone il 5 e 6 settembre a Ruffano.

Altri articoli di ambiente su Dietro la Notizia