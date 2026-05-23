HELLWATT FESTIVAL alla RCF Arena di Reggio Emilia, così come era stato “immaginato” dal precedente direttore artistico dell’evento, non esiste più!

Gli appuntamenti in programma a luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia, gestita da C.Volo S.p.A., saranno, infatti, riuniti sotto la denominazione PULSE OF GAIA FESTIVAL, format internazionale prodotto da ZAMNA, che arriva per la prima volta in Italia sulla scia del grande successo di pubblico e di critica ottenuto dall’edizione spagnola dello scorso anno.

Un festival multi-genere riconosciuto a livello globale capace di costruire esperienze immersive che hanno coinvolto nel 2025 oltre 800.000 spettatori provenienti da più di 135 nazionalità in 22 mercati.

La nuova identità del festival prende quindi le distanze dal precedente assetto sviluppato sotto il nome di HELLWATT Festival, scegliendo un linguaggio più coerente con una visione contemporanea dell’intrattenimento: meno impattante dal punto di vista energetico, più sostenibile nei processi produttivi, ma allo stesso tempo capace di mantenere intatta la forza scenografica, immersiva ed emozionale di un grande evento internazionale.

Un nuovo concept che mette al centro l’idea di equilibrio tra energia creativa, innovazione e responsabilità. “Gaia” richiama la Terra come organismo vivo, mentre il “Pulse” rappresenta il battito collettivo della musica, delle persone e delle comunità che si ritrovano attorno a un’esperienza condivisa.

Il 18 luglio, con l’atteso concerto nel Main Stage di YE – KANYE WEST, sarà l’apice di Pulse Of Gaia Festival, ma altrettanta attesa c’è per i weekend precedenti alla RCF Arena di Reggio Emilia, nella zona dell’Iren Green Park, con grandi artisti della scena elettronica e urban internazionale.

Sono confermate per ora le lineup del 5 luglio e dell’11 luglio, per gli appuntamenti del 4 luglio e del 17 luglio seguiranno comunicazioni.

I biglietti già acquistati restano integralmente validi per le rispettive date sotto il nuovo brand Pulse of Gaia Festival.

Nessuna azione è richiesta da parte del pubblico.

Per chi ha acquistato il Pass Weekend 4 + 5 luglio, maggiori informazioni verranno comunicate prossimamente.

Zamna assume, così, la responsabilità organizzativa e artistica degli appuntamenti live presentati sotto il brand internazionale Pulse Of Gaia Festival. La scelta è stata condivisa con la proprietà delle venue, che ha individuato in Zamna il partner operativo in grado di garantire standard produttivi, esperienza internazionale e solidità realizzativa per eventi di questa scala.

«L’Italia è un mercato che Zamna seguiva da tempo, e siamo orgogliosi di portare Pulse of Gaia Festival a Reggio Emilia come prima tappa italiana. Le date di luglio saranno l’occasione per presentare al pubblico italiano un linguaggio festivaliero che il gruppo ha costruito in oltre quindici anni di attività internazionale», dichiara Davide Rossi, Direttore Marketing e Comunicazione di Zamna Group. «Ringraziamo la proprietà delle venue per la fiducia accordata e per la collaborazione che ci ha permesso di garantire la continuità degli eventi nei tempi e nei luoghi previsti.»

Per tutti i concerti che si svolgeranno alla RCF Arena i minori fino a 16 anni dovranno essere accompagnati da un maggiorenne; ai minori di 18 anni non è permesso acquistare e consumare alcolici all’interno della RCF Arena.

Le persone con disabilità possono fare riferimento al seguente contatto: concerti@maniamicheonlus.org.

Per ogni informazione: info@cvolo.it.

https://pulseofgaiafestival.com/

www.instagram.com/pulseofgaiafestival/

www.rcfarena.com

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