In radio il nuovo singolo di Mario Biondi: “Ancorarsi ancora”

Continua il tour di MARIO BIONDI per i 20 anni di carriera, cominciata con l’esplosione del singolo “This is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.

Dopo 10 date nei più prestigiosi teatri italiani, con arrangiamenti inediti pensati per esaltare la purezza della sua voce e l’eleganza delle sonorità soul-jazz, il 21 maggio, si è conclusa al Teatro Metropolitan di Catania, la prima parte della tournée.

Una celebrazione raffinata dei grandi successi di “Handful of Soul” e dell’intera carriera, che è stata apprezzata dal pubblico di tutta Italia.

Una scaletta che reinterpreta artisti come Kool & The Gang e Lucio Battisti e che impreziosisce brani storici di Mario Biondi come “Love Is a Temple” e “What Have You Done to Me”.

Ad accompagnare Mario in questa nuova avventura live ci sono storici musicisti ma anche grandissime novità a partire dal Maestro Antonio Faraò uno dei più importanti pianisti jazz italiani riconosciuto a livello internazionale, considerato una figura di spicco grazie alla sua tecnica raffinata.

Con Mario Biondi sul palco, oltre al già citato Maestro Antonio Faraò (pianoforte), ci sono Massimo Greco (polistrumentista e direttore musicale), Matteo Cutello (tromba), Giovanni Cutello (sassofono), Ameen Saleem (basso), Devid Florio (percussioni, chitarra e flauto) e David Haynes (batteria), che in alcuni show lascerà il posto a Nicolas Viccaro (batteria) o Francesca Remigi (batteria).

Prima di partire per l’estero, un altro tassello dei festeggiamenti interessa il nostro Paese: da ieri venerdì 22 maggio, è in radio “Ancorarsi ancora”, una canzone con ritmiche e suoni contemporanei, particolarmente energica, che parla di tecnologia e domotica.

Il brano è estratto da “Prova d’autore” (Sony Music in collaborazione con The Orchard) il primo album in italiano del crooner, un’opera che lo vede protagonista assoluto non solo come interprete, ma anche come autore e compositore e di cui ha curato arrangiamenti e produzione. L’album è disponibile in digitale, CD e vinile da collezione.

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