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Roberto Bolle torna con “OnDance”, la festa della danza nel cuore di Milano

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Roberto Bolle
Roberto Bolle

Dopo il successo delle edizioni precedenti, dall’11 al 13 settembre 2026 Milano torna a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per OnDance, la festa della danza ideata e diretta da Roberto Bolle, che per la sua nona edizione invita i cittadini, appassionati e professionisti a vivere tre giorni di spettacoli, lezioni, incontri ed eventi gratuiti all’insegna della partecipazione e della condivisione.

Il cuore della manifestazione, animata da un ricco programma di attività aperte a tutti, è ospitato quasi interamente all’interno del Castello Sforzesco, una delle cornici storiche e simboliche più suggestive del capoluogo lombardo, ma il popolo di OnDance avrà modo di appropriarsi anche di piazza del Duomo per due serate danzanti.

Tema dell’edizione 2026 è la felicità: una felicità che nasce dal movimento, dall’energia condivisa e dalla capacità della danza di mettere in relazione le persone.

Perché la danza è una delle forme più immediate e universali della felicità: un linguaggio che supera età, provenienza, tecnica e cultura, capace di creare connessioni autentiche e trasformare lo spazio pubblico in un luogo di incontro, partecipazione e inclusione.

Attraverso lezioni aperte, serate danzanti, incontri e la grande novità della Marcia di OnDance, la manifestazione celebra il valore della danza come esperienza collettiva, accessibile a tutti e capace di generare benessere, emozione e condivisione.

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